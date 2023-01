Gran Hermano 2022: encontraron un "regalito" en un sillón de la cocina y estalló un escándalo

Embed

La Tora salió al jardín, con el almohadón en la mano, e increpó a los chicos. "¿Me pueden prestar un minuto de atención? En la silla hay un pedazo de mierda. ¡Esto es caca!", dijo la joven.

La cosa no terminó ahí. Lucila informó a todos lo que había ocurrido. "A ver los culos de todos...", pidió la rubia, mientras iba por las habitaciones alertando a sus compañeros del tremendo "regalito".

La situación revolucionó la casa, pero nadie se hizo cargo del accidente escatológico. Tal vez, en las próximas horas, aparezca el responsable y se sepa la verdad.

Carmen Barbieri, con todo contra Alfa de Gran Hermano 2022: "Le voy a hacer un juicio"

Esta semana, Walter Alfa Santiago, tuvo dichos desafortunados en la casa de Gran Hermano 2022 sobre Carmen Barbieri. En una charla con Maxi y Thiago, el más veterano del juego dijo que tuvo un sueño con la ex vedette.

"Soñé que se murió Carmen Barbieri. Veía las noticias y estaba Fede Bal llorando como loco", expresó. "En Telefe Noticias decía: 'Ayer se retiró descompuesta de los estudios...'", siguió. En ese momento, la trasmisión por Pluto TV -el canal 24 horas donde se ve el reality- cambió a una cámara que toma la pileta y dejó de oírse la voz del polémico participante.

En su programa en Ciudad Magazine, Carmen le respondió a Alfa. “Le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, comenzó diciendo la mamá de Fede Bal.

Luego, la ex vedette indicó que, no le faltan ganas de iniciarle una demanda al participante, pero no lo hará. “Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”, añadió.

Al finalizar, Carmen dijo que le llamó la atención lo que dijo porque, en parte es cierto. "El debe tener un contacto afuera... ¿Cómo sabe que yo el otro día estaba descompuesta?", sentenció.