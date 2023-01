Las polémicas declaraciones de Alfa sobre Carmen Barbieri en Gran Hermano 2022

Embed

"Soñé que se murió Carmen Barbieri. Veía las noticias y estaba Fede Bal llorando como loco", expresó Alfa, mientras charlaba con Maxi y Thiago.

"En Telefe Noticias decía: 'Ayer se retiró descompuesta de los estudios...'", siguió. En ese momento, la trasmisión por Pluto TV -el canal 24 horas donde se ve el reality- cambió a una cámara que toma la pileta y dejó de oírse la voz del polémico participante.

Tremenda denuncia en Gran Hermano 2022: acusan a Alfa de haber contratado un call center

Este miércoles en Intrusos (América TV) dieron a conocer una tremenda denuncia contra el personaje más picante de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago.

Según trascendió el más veterano de la casa habría contratado un "call center" para avanzar nominación a nominación en el juego. Pablo Cabaleiro, su mejor amigo, sería el responsable de "administrar" ese operativo.

Ante esa denuncia, El Mago Sin DIentes habló en Intrusos. "Yo no tengo un call center. Eso no existe. Lo que sí existen son los fanáticos de Alfa, que están participando", sostuvo.

"Se armaron grupos en las redes sociales y en WhatsApp, donde apoyan a Alfa. Yo desde mi WhatsApp es ver el juego desde afuera y juego también. Eso está permitido", agregó.

Al finalizar, El Mago Sin Dientes reveló el pedido que le hizo el hombre de Tigre antes de entrar al reality. "Me dijo: 'voy a entrar a Gran Hermano y quiero que me ayudes'. Yo le pregunté: '¿qué querés que haga?'. Y me pidió que vaya a las galas. Lo hice un tiempo hasta que vine a Mar del Plata. Ahora, como no puedo ir, mando mensajes a los grupos de WhatsApp y voy diciendo a quién votar", concluyó.