Gran Hermano 2022: Grave denuncia por acoso a un participante 

TW Alfa MasterChef.jpg

Así, en pleno vivo, el usuario de Twitter @NotAdroll publicó una foto de Alfa en pleno concurso gastronómico hace casi 9 años atrás. Hasta allí, nada raro por estos tiempos. Pero lo que sí llamó la atención por la gravedad del mensaje fue la respuesta de otra usuaria denunciando literalmente a Walter Santiago de acosador.

TW denuncia contra Walter Alfa Santiago.jpg

"No sé pero es un psicópata! Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien", fue el durísimo mensaje que dejó la usuaria @maripi_97.

Además, junto a su mensaje, la denunciante adjuntó una captura de su teléfono celular, donde pueden verse varios audios enviados por este hombre, a lo que ella le responde "mandame wp o pasame tu número. Estoy en baires así hablemos. Nunca hice lo que hice con mala intención. Cuando llegué tuve un problema con mi ex. Y me enojé con vos porque pusiste paranoica a mi familia allá cuando le escribiste a mi compañera de trabajo".

Al ser un hecho tan grave, lo más seguro es que una vez que Santiago abandone el juego deberá dar alguna clase de explicación, si es que la tiene.

denuncia Walter Alfa Santiago captura WP.jpg

Gran Hermano 2022: El participante que "envió" Ricardo Fort y que ya estuvo en otro reality

A menos de 12 horas de comenzada la nueva edición de Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe, ya comenzó a generar revuelo de todo tipo. No sólo por los 21.5 puntos de rating que promedió arrasando con toda la pantalla chica, sino por los perfiles de algunos de los participantes.

Tal es el caso del más grande de los hermanitos, Walter Santiago, con 60 años. El hombre que se hace llamar Alfa, desde el minuto uno se mostró con una fuerte personalidad. De hecho, en la presentación disparó respecto de la convivencia: "Mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo". En tanto, aseguró "Mi estrategia dentro de la casa es la que usé en toda mi vida: hacer lo que quiero, ser el mejor y tratar de ganar", dejando clara su sed de protagonismo.

Walter - Alfa - GH 2022.JPG Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Al mismo tiempo, se definió como líder, calentón y muy rencoroso. "Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada". "¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa", sentenció seguro de sí mismo.

Claro que llamó la atención su soltura frente a las cámaras. Es por eso que no pasaron más de un par de minutos desde que Alfa apareció en la pantalla de Gran Hermano 2022 para que los usuarios de Twitter descubriesen que Walter no era un novato frente a las cámaras. Resulta que fue uno de los participantes de la primera edición de MasterChef Argentina, allá por 2014, también en el canal de las pelotitas, tal como los cibernautas hicieron saber a través de algunas fotos que fácilmente encontraron en la web.

Walter Alfa GH 2022- Ricardo Fort.jpg

Pero eso no es todo. Porque si buscamos un poquito más en la gran telaraña que es internet, también salta rápidamente que en sus épocas de boliche y mucha noche, Walter Santiago ha sabido estar cerca de Ricardo Fort. Dedicado a la compra, venta y reparación de autos de colección, Alfa vivió durante 13 años en Miami, entre 2001 y 2013. Quizás desde el más allá, el Comandante haya enviado a su amigo para, de alguna manera, estar presente en la casa más famosa del país. ¡Anécdotas no faltarán!.