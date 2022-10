Gran Hermano 2022: conocé a Thiago, el participante que emocionó a todos con su historia de vida

THIAGO WANDA Y ROBERTITO.jpg Thiago Gil Medina junto a Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte antes de ingresar en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Con apenas 19 años, el chico de González Catán reveló de entrada "Mi mamá me dijo antes de morir 'vergüenza tenés que tener cuando salís a robar', y le hice caso y nunca salí a robar", mostrando así que viene de un hogar más que humilde. Al mismo tiempo, contó que trabaja en el Mercado Central. "Armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer" describió Thiago. Al tiempo, admitió sin vergüenza alguna su otro trabajo como cartonero: "Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda para llevar plata para mi casa".

De conseguir el premio mayor de Gran Hermano 2022, el participante que más conmovió en la noche debut de la apuesta de Telefe dejó en claro que que "Lo primero que haría si gano el premio... arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad". Así como, con relación a la estrategia que usará en el juego, aseguró antes de encerrarse: "A mi de chico siempre me enseñaron a dar la cara y nunca la espalda. Yo voy a ir de frente y les voy a decir las cosas en la cara".

Comenzó Gran Hermano 2022 por la pantalla de Telefe, y antes de ingresar a la casa los participantes vieron por última vez a Wanda Nara y a Robertito Funes Ugarte. En ese marco, mientras se presentaban los flamantes encargados de acompañar a los "hermanitos", Robertito le disparó un chiste a Wanda sobre su romance con L-Gante.

"Estamos esperando a los 18 participantes y los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida", le dijo Wanda a Santiago del Moro, conductor de la nueva edición del legendario reality que marcaba picos de 19.2 puntos de rating al comienzo de su primera emisión.

wanda nara y robertito.jpg Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte en la puerta de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

"Wanda está muy L-Gante", bromeó Robertito, en clara alusión al romance de la botinera y el cantante. Ella, entre risas, le dijo: "Muchas gracias compañero, vos también estás muy elegante".

"En un rato terminamos todos bailando con L-Gante", bromeó Santiago del Moro. "La noche pide fiesta hoy", aseguró el conductor.