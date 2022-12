Gran Hermano 2022: la angustiante reacción de Camila ante la dura sanción por romper las reglas

Camila y compañeros - GH 2022.jpg Camila Lattanzio y sus compañeros en el momento en que Gran Hermano le anuncia la sanción: no podrá nominar y automáticamente queda en placa.

Así, tras advertirle Gran Hermano en el confesionario a Camila Lattanzio lo que en realidad ya sabía: “Lo tenés claro. Es una falta muy grave. Te escuché recientemente hablando del afuera”, decidió sancionarla impidiéndole votar en la próxima nominación así como también automáticamente irá a la próxima placa de cara a la siguiente eliminación.

De esta manera, Gran Hermano le comunicó la sanción frente a sus compañeros, y la rubia no pudo evitar reaccionar angustiada y a la vez aliviada al no ser echada como Juliana. “¡Ay, gracias por no expulsarme! ¡No lo puedo creer! ¡No digo un pito más!”, gritó quebrada Camila mientras se levantaba del sillón para ir a refugiarse a su habitación junto a su oso de peluche.

Embed

Se conoció que Camila mintió en el casting de Gran Hermano 2022

Hace apenas unos días, Camila Lattanzio ingresó a Gran Hermano 2022. "Tengo 21 años y soy de Ituzaingó. Soy pianista y me gusta la cumbia. Vengo a revolucionar la casa", dijo en su presentación.

Cuando entró al reality, los chicos se sorprendieron cuando dijo su edad. “Parece de 26...”, le susurró Julieta Poggio a Romina Uhrig. "Yo pensé que tenía treinta y pico", opinó Nacho Castañares.

camila-gran-hermano.jpg

En las redes sociales también se armó cierto debate en torno a la edad de Camila. “Nadie entiende su mentira y las chicas se dieron cuenta”, "Entró diciendo que estuvo de viaje y que tiene 21 años, ¿alguien le cree?", "No tiene 21 años, ¡por favor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

Así, tras las primeras horas de la rubia dentro de la casa, también se viralizó una captura del Facebook de la chica de Ituzaingó, en la cual dice que nació en 1990, con lo cual tendría 32 años. Para muchos fanáticos del programa está más que claro, la nueva integrante de Gran Hermano 2022 mintió con su edad y engañó a todos en la casa.