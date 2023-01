Gran Hermano 2022: la opinión sin filtro de La Tora sobre la relación de Camila y Alfa

"Ella le contó lo de la muerte de su papá, que no lo puede superar. Como que a veces espera que llegue el papá. Por momentos, es raro", le dijo la ex diputada, a lo que La Tora le respondió: "Pero a veces se le pone corte beboteo a Alfa... y supuestamente le hace acordar al padre", comenzó.

image.png

"La otra vez, se puso perfume y Alfa se hacía el que a olía y ella le dijo 'Ay, Alfa, me vas a dar un beso'. El otro día, lo mismo... Con lo de las camperas, lo de las remeras... Rarísimo", sumó La Tora.

"Anda con el vestido corto... No sé, yo a mi viejo no le hago eso. Solo Alfa la acompaña, porque se pone al lado de él siempre. Usa tus remeras y tus cosas. ¿Cuándo le diste vos tu ropa a alguien en Gran Hermano, Alfa? Jamás a nadie", le dijo a Walter, que argumentó que nadie le había pedido ropa hasta el momento y sólo Camila.

Embed

Gran Hermano 2022: el inesperado acercamiento entre Alfa y Ariel

Desde Ariel Ansaldo entró a Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago le marcó la cancha. "No quiero que me hables!", le dijo el más veterano de la casa al parrillero de Berazategui.

El origen del conflicto tuvo que ver con un choque que tuvieron por Camila. El hombre de Tigre le metió un dedo en la boca a la joven mientras dormía, para hacer una broma, y Ariel expresó su rechazo.

"No me parece que hagas eso", le dijo el participante a Alfa, que no reaccionó de la mejor manera. "Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se metan", le aclaró, enojado.

Embed

Después de esa situación, el más veterano de la casa le cortó el diálogo a Ariel. Sin embargo, en las últimas horas, hubo un cambio de actitud.

En un video que se conoció en las redes, Alfa estaba buscando gomitas en la habitación. Nadie le quería dar, pero el parrillero le dijo que tenía muchas: "Yo tengo... agarrá!".

Primero se negó, pero finalmente el hombre de Tigre accedió y agarró del paquete de Ariel. Romina vio esa secuencia y sonrió feliz por la reconciliación entre ambos.