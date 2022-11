Gran Hermano 2022: la plegaria de Juan frente a cámara para no irse de la casa

Un tanto acorralado, en una charla con Nacho y Lucila , Juan le habló a los espectadores de Gran Hermano 2022.

Embed

"El que arriesga, no gana. Yo quiero arriesgar. Quiero estar en placa porque nadie me tiene confianza. Creen que soy el más débil. Le pido a la gente, encarecidamente, que me banquen. Si llego a pasar esta placa, se viene Juan con todo", dijo.

"Yo quiero estar en placa, aunque me cueste irme y termine mi sueño. No le estoy poniendo presión a ella (por La Tora)... lo que sí deseo es que salga Nacho de la placa e ir yo", remarcó.

De todos modos, aún no están todas las cartas sobre la mesa ya que resta por conocer la sanción de Gran Hermano para Lucila La Tora, que armó un complot con Juliana.

Ella ganó la prueba de liderazgo. Con lo cual, tiene la inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de los nominados. Sin embargo, la sanción podría tener que ver con ese "privilegio" que obtuvo al imponerse en el desafío.

En la gala de esta noche, Santiago del Moro dará a conocer la decisión de Gran Hermano. ¿Podrá La Tora salvar a uno de los nominados o no?

plegaria-juan-gran-hermano.jpg

Gran Hermano 2022: cambian las reglas y rompen el aislamiento

Una gran sorpresa se viene en Gran Hermano 2022, según anunció este miércoles Ángel de Brito en LAM. "El martes 22 se rompe el aislamiento", anticipó el periodista.

"Los participantes van a realizar una serie de juegos. Solo los ganadores de esos juegos van a romper el aislamiento y van a poder ver el partido de la Selección", detalló la figura de América TV.

El 22 de noviembre, Argentina se enfrentará a Arabia Saudita por la Fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

"Los ganadores va a tener información del exterior, que no van a poder compartir con los demás", señaló Ángel.

A medida que avance la Selección, Gran Hermano armará nuevos desafíos para que puedan ganarse la posibilidad de ver los partidos.