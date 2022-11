Gran Hermano 2022: nuevos nominados, complot y sanciones en una gala llena de sorpresas

Durante la gala de nominación, que tuvo picos de 24.4 puntos de rating, Maxi le dio dos votos a Daniela, y uno a Agustín. Juliana, que estaba sospechada de complot luego de una charla en la cocina con La Tora, le dio dos votos a Julieta y otro a Constanza, "por estrategia".

Una noche de nominaciones súper picante

Llegó el turno de Alfa, quien ya había dicho que "quería que se vaya Juan". Cumplió con su palabra: votó a Juan en pimer lugar "porque no me gusta su actitud desde que entró, inventa, miente y es hipócrita. Me desafió en la placa y me dijo yo te aplasto aunque tengas más plata". El segundo voto fue para María Laura.

Agustín fue el siguiente. Le dio dos votos a Daniela y uno a María Laura "por motivos estratégicos y matemáticos, para que se acomode la placa"

Marcos le dio sus primeros dos votos a María Laura, y otro a Juan. Julieta le volvió a dar dos votos a Juan, y otro a Nacho. Para ese momento de la noche, Juan ya juntaba 8 votos y lideraba la placa que seguía con Cata y Daniela en número de votos.

Romina votó a Agustín y a Nacho; y Coti nominó a Marcos y Agustín. Nacho, por su parte le otorgó dos puntos a Daniela, y uno a Julieta, ambas por estrategia.

Cata le dio dos votos a Coti y uno a Julieta: "hubo muchos cambios en la casa desde que se fue Mora. Habíamos hecho un pacto de no votar a mujeres y creo que votaron a Mora y lo veo desleal".

La espontánea de Lucila, el complot y la sanción

Lucila decidió hacer la nominación espontánea. Le otorgó tres votos a Julieta y dos a Coti, ambas por "fayutas y desleales". Sin embargo, hasta ese momento se sospechaba que haya complot. En una charla en la cocina con Juliana, La Tora hizo unas letras con el dedo, D (de Disney) y C de Coti.

A su vez, La Tora esta semana incumplió las normas, y rompió el reglamento al sacarse el micrófono. Habló en secreto con Juan, y se escuchó claro: "Voy a Disney", dijo al oído de Juan.

Finalmente Juan entró al confesionario, y si votaba a Julieta y a Coti, el complot era muy claro. Su decisión fue darle los votos a ambas, y el complot quedó más que claro.

Luego de que se anularan los votos de Juan, Lucila y Juliana, Santiago del Moro anunció a los nominados de esta semana: Agustín, Nacho, Juan y Daniela. ¿Salvará a alguno La Tora, o será sancionada por romper el reglamento y perderá el beneficio?