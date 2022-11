Gran Hermano 2022: La Tora le hizo un pícaro pedido sexual a Santiago del Moro

Lucila quiso saber si, además del beneficio de la inmunidad y salvación por ser líder tras ganar el desafío, iba a tener un premio extra. "Aparte de los beneficios que tengo: esto se parece más a otra cosa que a una varita y somos siete mujeres acá. Las pibas están pidiendo, alguien de afuera se tiene que hacer cargo, metan un canje, algo", dijo entre risas con el objeto que sacó del desafío.

"Que entren unas balitas, no varitas", pidió Daniela. "Soy la líder y todas lo pidieron", indicó La Tora con la complicidad de sus compañeras.

"Les saco la yerba y la leche por unos juguetes sexuales", bromeó Del Moro recibiendo la negativa de toda la casa.

Tremenda frase de Alfa sobre la Tora en Gran Hermano 2022: "¿Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo"

El fin de semana, Walter Alfa Santiago discutió con la Tora Lucila Villar y dejó en claro después su deseo de irse de la casa de Gran Hermano 2022 en una charla con Romina Uhrig.

La relación entre los dos parece ya irreconciliable y ahora volvieron a protagonizar un fuerte cruce por la comida en la cocina. Tuvieron que interceder sus compañeros para calmar los ánimos.

Lo cierto es que después, en charla con sus compañeros en la habitación y ya más distendido, Alfa se descargó con todo contra la Tora y lanzó una frase muy polémica.

"Hoy a la mañana estuve amasando pan dos horas, cuando preguntan digo: yo el chorizo lo quiero a la plancha", comenzó el relato el hombre de 60 años.

Y apuntó contra su compañera sin vueltas: "Y sale esta piba la Tora a los gritos: no boludo, vos no comes, comete la salchicha".

"Pero, ¿quién sos? ¿Tora de qué? Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo", arremetió polémico Alfa. Y agregó muy enojado: "¿Gringa de dónde? Rubia teñida, me vas a gritar a mí, pero quién sos...".