Gran Hermano 2022: Marcos, Alfa y Nacho, emocionados hasta las lágrimas por la Navidad

Los días de encierro pesan y eso hace que sea cada vez más difícil resistir el aislamiento. El domingo se conocerá el nombre de un nuevo eliminado, pero aún falta mucho camino por recorrer de cara a la final.

Por ahora siguen en el juego Nacho Castañares, Walter Alfa Santiago, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig y Alexis Quiroga.

La angustia de Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022: "No hablen de mí sin saber"

Este miércoles en LAM (América TV), Yanina Latorre -que está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción- entrevistó a Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022.

La angelita le preguntó si estaba enojada con el programa y la joven explicó que su enojo estaba vinculado con un posteo que leyó en Twitter: "Publicaron una foto diciendo que yo tengo Only Fans. Y me puse mal".

"Eso lo puso una cuenta que no tiene nada que ver con nosotros", le aclaró Pepe Ochoa, el responsable detrás de las redes de LAM.

Camila reveló que enfrenta constantemente críticas en las redes y eso le hace mal. "Entro a las redes sociales y solo me encuentro con insultos. Me dicen un montón de cosas. Me dicen: 'gorda, sucia, andá a trabajar'", acotó.

Yanina le recomendó no darle demasiada importancia a los haters. "No tenés que leer los comentarios. Yo no leo las cosas negativas que me escriben", fue el consejo de la angelita.

"Yo laburo desde chica. ¡No hablen de mí sin saber! Son todos insultos. Acá no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano", fue el pedido que hizo Camila frente a cámara.