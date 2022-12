Gran Hermano 2022: Martina se indignó y exigió una sanción ejemplar para Thiago .

Gran Hermano llamó al Coti al confesionario por la votación del repechaje. Sin embargo, a la correntina le quitaron la posibilidad de elegir a uno de los ex participantes y haber violado una de las normas del reglamento.

Embed

En el piso, Martina Stewart Usher se mostró indignada porque Thiago Medina también recibió información del exterior (la noticia de la detención de su padre) y no recibió ningún tipo de sanción.

"¿Cómo es lo de la sanción? ¿A partir de cuándo? Justo había pasado lo de Thiago también...", señaló la ex GH. "Después de lo de Thiago. Cuando pasó lo de Thiago, en Gran Hermano ya se sancionaba esto. Como no se les había hecho explicito esta norma, se les dejó pasar, pero se los advertí yo en vivo y después dentro de la casa. Saben que cualquier cosa que venga de afuera no lo pueden leer", le explicó Santiago del Moro.

thiago.jpg

Se conoció que Camila mintió en el casting de Gran Hermano 2022: ¿habrá sanción?

Hace apenas unos días, Camila Lattanzio ingresó a Gran Hermano 2022. "Tengo 21 años y soy de Ituzaingó. Soy pianista y me gusta la cumbia. Vengo a revolucionar la casa", dijo en su presentación.

Cuando entró al reality, los chicos se sorprendieron cuando dijo su edad. “Parece de 26...”, le susurró Juliet Poggio a Romina Uhrig. "Yo pensé que tenía treinta y pico", opinó Nacho Castañares.

En las redes sociales también se armó cierto debate en torno a la edad de Camila. “Nadie entiende su mentira y las chicas se dieron cuenta”, "Entró diciendo que estuvo de viaje y que tiene 21 años, ¿alguien le cree?", "No tiene 21 años, ¡por favor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

image.png

En las últimas horas también se viralizó una captura del Facebook de la chica de Ituzaingó, en la cual dice que nació en 1990, con lo cual tendría 32 años. Para muchos fanáticos del programa está más que claro, la nueva integrante de Gran Hermano 2022 mintió con su edad y engañó a todos en la casa.