Firme aclaración de Sol Pérez al ser acusada de reírse del video de la familia de Marcos de Gran Hermano 2022

"Queremos desearte una feliz Navidad. Que el Señor y la Virgen te bendigan y te protejan siempre", dijo el papá de Marcos.

Por eso, tras regresar de un corte, la panelista le pidió la palabra a Santiago del Moro y aclaró por qué se río en ese momento, dejando en claro que nada tuvo que ver el video de los familiares de Marcos.

"Qué noche cargada de emociones, las cosas que pasan en el corte acá", comenzó el conductor. Y ahí Sol Pérez lo interrumpió y pidió la palabra.

"Santi, ¿puedo aclarar algo, dos segundos?", comenzó. Y aclaró firme: "Jamás me reiría de la religión de nadie. Soy súper creyente. Creo en Dios, en la Virgen, en Jesús. Tengo tatuada la palabra 'amén'. No me da vergüenza decirlo".

"Pido disculpas si alguien entendió que nos reíamos de eso. Lejos estoy de reírme de la religión de nadie. No corresponde", finalizó Sol su descargo.

Santiago del Moro reaccionó con todo por las constantes interrupciones de Marisa Brel en Gran Hermano 2022

El jueves se vivió un momento de tensión en el debate de Gran Hermano 2022. Santiago del Moro frenó en seco a Marisa Brel porque no lo dejaba hablar.

"Un minuto Marisa, vamos a ordenarnos. Vamos a hablar todos... No te preocupes. Es largo el problema", le dijo el conductor a la panelista y siguió desarrollando su punto del vista.

Cuando terminó de hablar, Santiago le dio la palabra a su compañera. "Ahora sí, Marisa", exclamó la figura de Telefe. Sin embargo, la panelista no recordó qué era lo que quería exponer. "¡Me olvidé!", le respondió Marisa.

Santiago continuó con el rumbo del debate, que se centró en los saludos de los familiares de los participantes por las fiestas.