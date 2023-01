Gran Hermano 2022: otra polémica actitud de Ariel que fue calificada como desagradable y asquerosa

Entre los tantos comentarios que explotaron Twitter se destacaron: "Aaaaa qué asco no puede ser", "Simplemente ... mugriento", "Que asco, debe tener un olor a sudor", "Ariel no cuesta nada una duchita...", "Esto no es por gordo gente, este hombre es un sucio asqueroso y ya. ASCO DA. Con un papel de 10 cm se limpia todo. Ni cambia el papel el asqueroso", por ejemplo.

Y hubo varios más, todos en contra de que el participante se higienice de esa manera, teniendo al alcance los elementos necesarios para hacerlo de manera apropiada.

Embed

La fan de Alfa, de Gran Hermano 2022, tomó una drástica decisión por sus comentarios gordofóbicos

En todas las galas de nominación y eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe), está presente la fan número de Alfa, aunque luego de los comentarios gordofóbicos del participante, la mujer tomó una drástica decisión: ya no irá a apoyarlo.

"Soy vieja, soy re gorda, no sé si deforme pero sí re gorda. Lo re bancaba a Alfa porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más, pero lo que dijo de 'chapar es lindo pero no con una gorda deforme'...", comenzó el descargo de la señora que decidió soltarle la mano a Alfa luego de varios comentarios desubicados sobre el cuerpo del otro.

image.png

"A mí no me molesta ni me ofende, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y la pasan muy mal por la discriminación y por la salud", sumó sobre Walter "Alfa" Santiago.

"Si bien nunca fue mi ídolo, pero sí uno de mis favoritos dentro de la casa, hoy por hoy me decepcionó como persona. Lamentablemente!!!", cerró, indignada.