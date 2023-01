Alfa le puso los puntos a Ariel en Gran Hermano 2022: "¡No me hables más!"

Y ahí Alfa fue tajante: "La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mier… a los demás para ensuciarlos. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mier… desde el primer momento. Intentaste tirarme mier… en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien".

"Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos", le dijo Ariel. Y Alfa retrucó: "No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera".

"Cualquier cosa, menos la agresión", le insistió Ariel. "No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa", señaló Alfa.

Y Ariel comentó: "¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días".

El accidente de Alfa en la casa de Gran Hermano 2022 que generó preocupación

Walter Alfa Santiago se dio un fuerte golpe en la casa de Gran Hermano 2022 y generó preocupación entre sus compañeros en el reality.

Esta tarde, el más veterano de la casa levantó a Camila Lattanzio en sus brazos y la lanzó a la pileta. Romina Uhrig, que estaba cerca, empujó al hombre de Tigre.

Alfa cayó sobre el borde de la pileta, se golpeó parte del cuerpo y terminó con dificultades para moverse. Al parecer, por el accidente, le habrían dado un analgésico para calmar el dolor.

En las últimas horas, las redes sociales se viralizó el video del hecho. Los fanáticos del más veterano de la casa de Gran Hermano 2022 expresaron su preocupación, mientras que sus retractores se tomaron con humor el asunto.

"Pobre Alfa, se re dio un golpazo mal", "Son gente grande, saben que puede terminar mal ese juego", "Lo hizo mierd...", "Cadera salió del grupo", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.