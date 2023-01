La fan de Alfa, de Gran Hermano 2022, tomó una drástica decisión por sus comentarios gordofóbicos

"A mí no me molesta ni me ofende, pero conozco personas de todas las edades que son gordas y la pasan muy mal por la discriminación y por la salud", sumó sobre Walter "Alfa" Santiago.

"Si bien nunca fue mi ídolo, pero sí uno de mis favoritos dentro de la casa, hoy por hoy me decepcionó como persona. Lamentablemente!!!", cerró, indignada.

Alfa le puso los puntos a Ariel en Gran Hermano 2022: "¡No me hables más!"

Tras la última eliminación de Coti Romero de Gran Hermano 2022 con un alto porcentaje de los votos del público, se dio un tenso cara a cara entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo en la cocina.

El hombre de Tigre de 60 años encaró a su nuevo compañero y le reiteró que no quiere tener ningún tipo de diálogo con él. "Qué lindo Alfa que nos salvó la gente, tenías razón, el apoyo de la gente es...", comenzó la charla Ariel.

Y ahí Alfa fue tajante: "La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mier… a los demás para ensuciarlos. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mier… desde el primer momento. Intentaste tirarme mier… en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien".

"Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos", le dijo Ariel. Y Alfa retrucó: "No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera".

"Cualquier cosa, menos la agresión", le insistió Ariel. "No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa", señaló Alfa.

Y Ariel comentó: "¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días".