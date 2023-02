Gran Hermano 2022: ¿Quién es el nuevo familiar eliminado de la casa más famosa del país?

Para anuncia la decisión del público, Santiago del Moro anunció quiénes eran los tres primeros participantes que continuarían en la casa, a través de Romina, quien aún es líder de la semana.

Valentina, la hermana de Marcos, Camila, hermana de Julieta; y Rodo, el papá de Nacho, estaban en carrera.

Quedaron Gladis, la mamá de La Tora; y Flor, la hermana de Camila. Finalmente, el público decidió que Florencia, la hermana de Camila, abandone la casa.

Escándalo total en Gran Hermano 2022: Romina denunció que la producción la manipuló para salvar a Julieta

Hace unos días, Romina Uhrig ganó la prueba del líder en Gran Hermano 2022 y tuvo en sus manos una difícil decisión. La ex diputada tenía que elegir salvar a Julieta Poggio o Daniela Cellis de la placa de nominados.

Después de una larga deliberación, la ex pareja de Walter Festa se inclinó por Julieta y Daniela quedó en manos del público. Al dar su justificación, Romina explicó que cambió su determinación luego de una charla con una persona del equipo de producción, "El Gran Primo".

En las últimas horas se viralizó un video, donde la ex diputada le cuenta a Julieta qué le dijo "El Gran Primo" en el confesonario para inducir su elección en la salvación.

"Yo le dije: 'creo que Juli es mucho más fuerte'. Y me respondió: '¿vos no creés que la gente puede ver mal la fulminante que hizo Juli?'. Entonces, me hizo dudar, no me quise arriesgar y preferí salvarla a Juli", relató Romina.

En la gala, la ex diputada ya había mencionado que la charla con "El Gran Primo" fue decisiva. "Me voy a basar en el cariño. Obviamente, hay dos personas que quiero muchísimo. Estoy muy confundida y hoy me confundí más porque hablé con El Gran Primo. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo algunas cosas y me hizo confundir", le confesó a Santiago en vivo.