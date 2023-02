¿Quién es El Gran Primo? El "participante oculto" que le dijo a Romina a quién salvar en Gran Hermano 2022

Embed

"Me voy a basar en el cariño. Obviamente, hay dos personas que quiero muchísimo. Estoy muy confundida y hoy me confundí más porque hablé con El Gran Primo. Ya tenía tomada la decisión, pero me dijo algunas cosas y me hizo confundir", expresó la ex diputada en diálogo con Santiago del Moro.

Después de una larga deliberación, Romina dejó en placa a Daniela y salvó a Julieta. En las redes sociales, lo que más llamó la atención no fue su elección a la hora de salvar, sino que la intervención de "El Gran Primo" en esa decisión.

¿Quién es "El Gran Primo? Al dar su justificación al momento de salvar, la ex diputada nombró a "El Gran Primo", que es el apodo que le pusieron en la casa de Gran Hermano 2022 a Juan Mentasti, uno de los psicólogos del reality.

En muchas ocasiones, es él quien escucha y aconseja a los participantes cuando están atravesando alguna crisis o simplemente necesitan hablar con alguien para desahogarse.

Video: la imagen de Marcos con el short mojado que impactó a todos en Gran Hermano 2022

En las últimas horas, Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 fue tendencia en las redes sociales por un video hot. Los fans del salteño enloquecieron con ese material.

En el fragmento, el joven aparece con el short mojado luego de pasar la tarde en la pileta. Muchos usuarios lo notaron algo incómodo, acomodándose el traje de baño, ante la atenta mirada de Julieta y Camila.

Sin lugar a dudas, Marcos tiene un físico privilegiado y siempre levanta suspiros entre los fans de Gran Hermano 2022. El salteño cuida mucho su apariencia y entrena a diario para mantenerse en forma.

El joven suena como gran favorito para la final del reality. Nacho y Julieta también aparecen como favoritos. Cada vez falta menos para conocer al ganador de esta edición del famoso formato.