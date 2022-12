Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nuevos nominados esta semana?

image.png

“Mis dos primeros votos son para Marcos y mi otro voto es para Julieta, los dos son por estrategia”, siguió Coti que fue la siguiente en nominar.

Le siguió Romina, le dio dos votos Agustín "porque no me llevo, no me gusta su actitud y no me gusta su juego. Mintió sobre mí y no me siento cómoda con él para nada. Y el otro voto es para Maxi porque no tengo afinidad”.

Alexis "Conejo" nominó a Julieta en primer lugar, y luego a Marcos. “Mis primeros dos votos se los voy a dar a Julieta, porque quiero tratar de descifrar su juego. Mi segunda votación la hago en base a ver qué juego hace una persona, no creo que se vaya, y es para Marcos”.

Gran Hermano 2022, cada vez más picante

Continuó Agustín, y le dio dos votos a Romina y uno a Nacho: "Voy a jugar a quedar en la placa y pelear desde adentro, y hacérsela más fácil al líder de la semana. Es lo que yo más quiero quedar en la placa”, aseguró.

Marcos fue el siguiente en entrar a nominar: le dio dos votos a Nacho "porque todavía veo actitudes que no me gustan", y otro a Daniela.

Le siguió Alfa, con dos votos para Maxi y uno para Agustín_ "Mis motivos son el día a día y la incompatibilidad, hacen cosas que no me interesan para participar ni para ser. No me gustan”.

Continuó Nacho, y votó a Romina y a Coti. Le siguió Maxi con votos para Romina y Alfa, y luego fue el turno de Julieta.

Se sabía que Juli hizo la espontánea. Primero votó a Maxi, "lo siento aislado del grupo, con baja energía, no me molestaría que se valla". Luego lo votó a Agustín, "me tiene cansada su juego"

Así, se definió la votación final y placa de nominados, y Santiago del Moro anunció a los nominados: quedaron en placa Romina y Maxi con 8 votos, Agustín 6, y Nacho Julieta y Marcos con 3 votos cada uno.