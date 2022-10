Gran Hermano 2022: se bajó los pantalones y dejó sin palabras a sus compañeros

"El Conejo" se bajó los pantalones y mostró la cola para demostrar que casi no tiene pelos en el cuerpo. "¿Es definitiva?", le preguntó uno de los hermanitos. "No, no me hice nunca nada", precisó Quiroga.

Esta noche, Santiago del Moro anunciará a los primeros nominados. El jueves, Martina, que tiene la inmunidad, tendrá que elegir a un compañero para sacarlo de la placa.

image.png

El duro tuit de Jey Mammon por la polémica frase de una participante de Gran Hermano 2022

En la noche del lunes, Telefe estrenó la nueva edición de Gran Hermano 2022. Santiago del Moro se puso al frente del programa y presentó a los 18 participantes, que ingresaron a la casa más famosa del país.

Todas las historias generaron repercusiones. Sin embargo, hubo una que fue bastante polémica: Martina Stewart Usher. "Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Tengo 25 años, soy de Tigre. A mí me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal", dijo la joven.

En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, Jey Mammon hizo referencia la presentación de Martina en el programa. El conductor de La Peña de Morfi lanzó una fuerte crítica sobre los dichos de la chica.

jeymammoncaptura.JPG

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia. Es decir, odio. Y hace daño, lastima. Lo digo con todo el amor del mundo. Por favor, tengámoslo en cuenta. Gracias por leerme", manifestó el humorista.