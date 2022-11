Gran Hermano 2022: Thiago no aguanta más las actitudes de Daniela y peligra su relación

image.png

Un usuario de Tik Tok subió una charla que el participante más joven de la cas tuvo con Conejo y Nacho, en la que dice "estabamos ahí hablando en la pieza y a los dos minutos cae ella, no me puedo tirar un pe.. porque ella esta ahí en mi cama", comenzó diciendo.

Y continuó, "no puedo eructar porque me dice no pierdas el encanto, dejame ser piba, dejame ser", aseguró y cerró, muy enojado, "te pudre, te pudre, que querés que te diga. No me dan ganas de decirle porque tengo miedo que se ponga mal", dijo sobre Daniela Celis.

Sus compañeros le aconsejaron que "se lo diga más adelante".

Gran Hermano 2022: Finalmente Thiago y Daniela tuvieron su primera noche de sexo frente a todos

Fue apenas este martes cuando Daniela Celis y Thiago Medina se dieron su primer beso en el vivo de Gran Hermano 2022, luego de que él ganase la prueba de líder de la semana y ella cumpliese su promesa de besarlo si ganaba la inmunidad.

Desde ese momento, la relación entre la chica de Moreno con uno de los teen de la casa fue increscendo. Así, tras dos días a puro beso y mates en el sauna, entre otros mimos, los chicos tuvieron finalmente su primera noche de sexo.

Así lo anunció Santiago de Moro desde el programa diario de Telefe mostrando primero un compilado de las últimas 48 horas de Thiago y Daniela, donde ella se mostró algo dubitativa y con miedo a asustarlo por la rapidez de la relación, pero reconociendo "¡Me encanta que un pendejo me vuelva loca!".

En tanto, después de una charla íntima donde la morocha reconoció "Estamos los dos re calientes, eso está pasando", frente a una pregunta de Thiago, la nueva parejita del reality enfiló directo para el dormitorio masculino.