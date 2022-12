Gran Hermano 2022: Thiago podría ser sancionado por hacer trampa en la prueba del líder

La prueba consistía en tirar una pelota por una rampa ascendente y voltear bolos de bowling. Para ello, los chicos debían dar giros en círculos, pararse detrás de una línea y tratar de dar vuelta la mayor cantidad de bolos.

En un video que se viralizó en Twitter, en uno de los intentos, Thiago se adelanta y tira la pelota unos centímetros por encima de la línea marcada en el piso.

Hasta el momento, en Gran Hermano no anunciaron ninguna sanción para el chico de La Matanza, pero podrían quitarle los beneficios de haberse consagrado como líder.

THIAGO LE MANDO UN MENSAJE A SU FAMILIA EN GRAN HERMANO 2022

Gran Hermano 2022: así fue el primer cara a cara entre Daniela y Coti

El lunes, Daniela Celis reingresó a de Gran Hermano 2022 por decisión del público. Julieta Poggio y Romin Uhrig fueron corriendo a abrazarla apenas la vieron caminar por el jardín.

La chica de Moreno recorrió cada rincón de la casa con una sonrisa. En un momento, la morocha se cruzó con su principal rival, Coti Romero, que le clavó la espontánea hace unas semanas.

Daniela puso su mejor cara y se mostró sorpresivamente amistosa con la correntina. "¿Todo bien? ¿Estás contenta que vine?", le preguntó, irónica.

"Sí, boluda...", le respondió Coti, que no podía creer su presencia en la casa. "Me alegro mucho", le contestó la morocha, que no le dio demasiada atención a su compañera.