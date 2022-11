Gran Hermano 2022: ¿Thiago y Daniela tuvieron sexo después del primer beso?

Así, los chicos enfilaron con la pava eléctrica y el mate hacia el sauna, claramente el lugar elegido por las parejitas para tener intimidad. Hasta lo que mostró Gran Hermano, la cosa no pasó mas allá de unos besos pero parece ir por buen camino por lo que no sería extraño que sellen su relación en breve.

Daniela y Thiago en el sauna .jpg La primera cita romántica de Daniela y Thiago en el sauna de la casa de Gran Hermano 2022.

Mientras tanto, en la casa los hermanitos especularon con lo que pueda haber pasado ya entre ellos, por lo que se lo escuchó a Conejo asegurarle a Coti "sexo no tuvieron, pero hicieron cosas raras". Por otro lado, Cata directamente le preguntó a Daniela por sus sentimientos con Thiago, apuntándole que si realmente le gusta no se le nota.

"Somos tan diferentes como personalidades, que yo siento que los polos se ataren mucho. Siento atracción, eso es lo que me pasa. Es algo que de esa puerta para atrás no buscaría... [pero] es algo novedoso que me llama mucho la atención", reconoció entonces la chica de Moreno. Y confesó que el primer beso le voló la cabeza.

Qué dijeron Daniela y Thiago de su relación a Gran Hermano 2022

En tanto, la nueva potencial parejita fue llamada por separado por la voz Gran Hermano para expresar sus sentimientos en el confesionario.

Así, por un lado Thiago, visiblemente feliz, admitió sobre su acercamiento a la morocha: "Es muy lindo lo que estoy teniendo con ella porque me siento cómodo y veo que es buena persona también. Siento que lo que tenga que decirme, me lo va a decir. Si queremos ser algo más, se va a dar... [y] No vamos a tener que pensar lo que digan los demás".

Thiago en el confesionario sobre su relacion con Daniela - GH.jpg Thiago Medina habló de su incipiente relación con Daniel en el confesionario: "Si queremos ser algo más, se va a dar...".

Mientras que la modelo de 26 años también dijo lo suyo en el cuarto rojo del reality.

"Estoy feliz porque pudimos conectarnos a nuestra manera. Siento que nos entendemos, nos acompañamos, nos apoyamos. Es una contención linda dentro de la casa", aseguró mientras reía y se sonrojaba. Al tiempo que exclamó con as hormonas a full "¡Viste el besazo que me dio!".