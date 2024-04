Gran Hermano 2023: Mauro le hizo un pase de factura a Furia y ella lo liquidó con la respuesta

Embed

Después de la gala, el muchacho le hizo una fuerte reclamo a Furia. La estratega festejó cuando Emma Vich salió de la placa, pero no tuvo la misma reacción cuando lo hizo Mauro.

"No gritó nada. Si me cuida, me banca…", le comentó Mauro a Nico, en una cocina. Juliana escuchó y le contestó con todo: "¿Y qué querés que haga? Yo cuando lo sacaron a Emmanuel grité. Con vos no grité, como querés que me eliminen. Dije “ni en pedo”. Que salga. Me encanta que salga. Tampoco voy a festejar que se quede, porque el chabón me quiere eliminar del juego".

"Tomalo con pinzas", acotó el muchacho. "¿Cómo con pinzas? Sí, boludo, querés que me eliminen del juego", reiteró Furia. Mauro, asintió: "Sí, sí....". "Entonces, ¡con pinzas las pelotas! ¿A vos quién te contiene cuando estás cagado? No voy a hablar de este tema, porque es una vergüenza lo tuyo", remató la jugadora.

Coti y Furia, besos, caricias y mucha tensión sexual en Gran Hermano

Coti Romero entró a la casa de Gran Hermano y empezó a ejecutar sus tácticas para lograr su cometido en le juego. La correntino estaría dispuesta a enfrentar a Furia, que -hasta ahora- es la jugadora más fuerte del reality.

Juliana Scaglione no vio con buenos ojos la llegada de la rubia y dejó en claro que pretende que su estadía en el programa sea corta.

Pese a la presunta enemistad entre ellas, en las últimas horas, Coti y Furia protagonizaron un momento hot, con Damián Moya como testigo. Todo se generó en el jardín, cuando las chicas estaban tomando cerveza.

El muchacho les propuso un juego: tenían que encontrar una chapita debajo de unos vasos plásticos. La correntina dijo que si ganaba, le quería tocar la cola a Furia, quien, por su parte, apostó que, en caso de ganar, iba a darle un beso a la ex del Conejo.

Damián les las hizo fácil, las dos ganaron y hubo un acercamiento picante entre las chicas. "Acá hay tensión sexual", exclamó el participante, que no podía creer lo que estaba presenciando.