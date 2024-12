Gran Hermano 2024: así fue la insólita aparición de Furia durante el debut del reality de Telefe

Cabe recordar que Furia, después de la gran repercusión que tuvo su paso por el reality, se desvinculó de Telefe. "Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón. Al formato le fue bien, gracias a la protagonista Furia. Hay gente muy buena ahí adentro y hay gente muy del ojete, hay de todo", había dicho Juliana en el streaming de Ángel de Brito, Bondi Live.

Además había contado sobre las posibilidades que le habría ofrecido el canal para continuar: “Me ofrecieron lo mismo que a Julieta Poggio, abrir el programa y después tenés que estar en el panel en todo lo que dure Gran hermano, después es hacer un streaming”.

Se pudrió todo: Catalina Gorostidi y Furia protagonizaron un feroz cruce

Furia y Catalina Gorostidi fueron grandes amigas en las primeras semanas de convivencia en la casa de Gran Hermano. Sin embargo, la médica pediatra le hizo la cruz a la estratega cuando vio que se acercó a Alfa, con quien ella estaba enemistada.

En las últimas horas, en su programa de streaming, Cata afirmó que estaría dispuesta a compartir una charla con Julieta e intentar recomponer el vínculo: "Me dolió lo que hizo cuando entró Alfa y tuvo actitudes que no me gustaron, pero yo no me olvido los momentos lindos. No creo que sea una mala mina. Y le tengo aprecio. Tendremos una charla algún día".

De todos modos, Furia no quiere saber nada con su ex compañera de convivencia. "Está rascando el fondo de la olla", expresó la entrenadora de crossfit, que no está interesada en reconciliarse.

Ante la negativa de Juliana, Cata le contestó con todo. "No necesito rascar la olla de nada, Juliana. Yo a vos te tengo un aprecio, vos a mí no y estás en todo tu derecho. Creo que hay cosas que todavía no podes llegar a entender".

Y remató: "Me parece, la verdad, que es triste lo que hacés con una compañera que te bancó un montón. ¿Sabes con quien deberías enojarte? Con la gente que se colgó de vos únicamente porque tenías un fandom afuera".