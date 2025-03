Gran Hermano 2024: quién ganó la cena romántica y con quién decidió compartirla

Y agregó: "El tema es el siguiente: es una manera también de visibilizar tus sentimientos, tus juegos, lo que querés hacer, fijate si usás el corazón, la estrategia. Decime con quién vas a ir pasar una noche romántica".

Acto seguido, Del Moro le consultó al salteño: "Lolo, escuchame, porque sos muy tímido, ¿querés ir con algún amigo a que te dé algún consejo, allá al cuarto, a charlar un rato?".

Ni lerdo ni perezoso, el participante le respondió seguro: "No, no. Voy a tener que hacer una pregunta primero: ¿Martu tenés novio?". "No, no tengo novio", respondió vergonzosa mientras todos sus compañeros gritaban eufóricos.

Martina y Lorenzo, entonces, tendrán una noche especial en el SUM y dejarán de lado, por un rato, las estrategias.

Joel Ojeda expuso chats con Luciana Martínez para desmentir sus dichos en la casa de Gran Hermano

Luego de la polémica con Luciana Martínez por la denuncia que hizo Bati en Gran Hermano (Telefe), el ex participante del reality Joel Ojeda se sumó al escándalo para aclarar ciertos dichos que tuvo la joven sobre él en la casa.

Lo cierto es que en algún momento Luciana mencionó entre sus compañeros que Joel le enviaba mensajes por privado en la red social de Instagram, pero él aseguró que todo era falso. “Dijo adentro de la casa que yo hablaba con ella y es mentira”, expresó en el streaming de DGO.

Acto seguido, dio su versión de la historia y aseguró que las conversaciones se trataban de mensajes de Luciana como fanática y que él solo se limitó a reaccionar a lo que ella le enviaba.

Como si esto fuera poco, para dar prueba de su relato también publicó en sus redes sociales capturas de los chats donde efectivamente se podían ver mensajes únicamente de la actual concursante.

