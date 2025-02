Gran Hermano: así fue el furioso enojo de Chiara con Luca que desencadenó su expulsión

En tanto, en las últimas horas Chiara volvió a dejar al descubierto su fuerte carácter y su frontalidad a la hora de enfrentar a los competidores con los que menos onda tiene.

Así pudo verse el furibundo cruce que mantuvo con Luca en un video que se viralizó en las redes y es el origen de la discusión que luego Figurelli tendría con Lourdes y Martina donde expone información del afuera, lo que finalmente determinó su expulsión.

En las imágenes se ve el movimiento de la casa mientras Lourdes y Martina miran atentas la reacción de Chiara con Luca, quien se acerca hasta ella para pedirle explicaciones luego de que intercambiase dulce de leche con Luz y esa actitud le molestase tanto a Mancuso como a sus dos compañeras de equipo.

De repente, Lourdes atina a avisar "si, si, fui yo arranqué", al tiempo que se la oye a Chiara responder "ni me interesa nada, nombró Lulú y le contesté".

"No me interesa. En serio te lo digo, no es por menospreciarte, no me interesa discutir con vos... porque me parecés falso". "¿No me podés parecer falso?", replica entonces Chiara mientras Luca pregunta asombrado "¿de la nada?", y Mancuso reacciona asegurando desencajada que "no es de la nada". ¡Tremendo!

Nuevo expulsado en Gran Hermano 2024: los duros motivos y su repentina salida

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), el 'Big' expulsó a un jugador por hablar de más. "Brindar información del afuera constituye una falta muy grave", afirmó el dueño de la casa.

Ni bien comenzó el programa, el conductor Santiago del Moro anunció que el reingresante Luca Figurelli sería expulsado de la competencia.

No es la primera vez que el participante dice cosas de más, pero en esta ocasión su comentario fue muy evidente. En medio de una discusión con Lourdes Ciccarone, el joven disparó: "Si yo fuese chupamedias y lo hiciera por estrategia, desde el primer día que puse el pie en la giratoria para entrar yo no me habría pegado a ustedes, me habría pegado a ellos (señaló al tridente)".

Luego, el ojo que todo lo ve comunicó su severa sanción enfrente de todos los jugadores. "Todos saben que brindar información del afuera constituye una falta muy grave", comenzó diciendo.

"Luca, te informo que ahora mismo, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Luca, estás fuera de juego. Has quedado expulsado. Te pido, por favor, que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente", le informó el 'Big'.

Inmediatamente, sus compañeros lo despidieron con besos y abrazos y varios de ellos rompieron en llanto por la inesperada noticia. Así, Luca se convirtió en el tercer expulsado de esta edición del reality.