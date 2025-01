Gran Hermano: Brian se mostró desde el aislamiento del hotel y adelantó la estrategia para su regreso

Así las cosas, tras ingresar al hotel con los ojos vendados para ni siquiera verle la cara al productor que lo guio, Brian se filmó desde su habitación a pura felicidad.

Embed

Y tras registrar las cómodas camas del cuarto, mostrar que el televisor no está habilitado, que le dejaron un par de libros para entretenerse y que le hacen llegar comida para que no pase necesidades, Brian Alberto le habló a la cámara que la producción le dejó para continuar con el reality.

“Recién llego al hotel y no tengo nada”, confió de entrada al tiempo que aseguró que estaba “impactado por la jugada de Giuliano". "Para mí era muy fácil irme, pasar con mis hijos, y que ustedes me elijan para el repechaje, pero no. Tiene un gustito diferente quedarse acá”, agregó con una sonrisa de oreja a oreja.

Y tras agradecerle a Nano el favor que le hizo en realidad, Brian concluyó: “El domingo vuelvo con todo… a mi juego me llamaron. Siento que voy a tener muchas chances de contraatacar porque no saben a dónde salí, a qué salí, qué sé y qué no sé. Entonces, estaría buenísimo poder decirles que tengo un montón de información del afuera, pero es completamente mentira. Decir que tengo información y decirles que sé quién tiene banca y quién no, pero quedarme callado. Eso les va a carcomer la cabeza”.

Brian aislado en el hotel - captura GH.jpg

Ulises y Nano estallaron ante la posibilidad de que Brian regrese a Gran Hermano tras su expulsión

El jueves por la noche, la casa de Gran Hermano (Telefe) quedó conmocionada luego de la expulsión de Brian, que tuvo que abandonar el juego por decisión de Giuliano Vaschetto, al ejecutar su beneficio como líder de la semana.

Por supuesto, muchos de los participantes quedaron en guerra con el líder, y no pierden las esperanzas de que su compañero pueda regresar a la casa en una nueva instancia.

Embed

“Tira indirectas, Brian vuelve dice. Cállate la boca imbécil”, le comentó Ulises Apóstolo a Nano sobre los comentarios que estaba haciendo Tato por la salida del vendedor ambulante.

Ante eso, él aseguró: “Lo que pasa es que él está cagado porque no ganó nunca más una prueba del líder y cada vez queda más lejos. No es Brian le que le da miedo, es que si no gana las pruebas tranquilamente puede ser el".

Lo cierto, es que Brian volverá a la casa el próximo domingo ya que tras abandonar la casa Santiago del Moro le dio la posibilidad de aislarse y volver al juego.