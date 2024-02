Gran Hermano: captaron a Isabel sin ropa interior y el video se volvió viral

Embed

En las últimas horas, Isabel fue tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video, que la tiene como protagonista. Se trata de un fragmento de la transmisión en vivo de la casa, donde se ve a la "abuelita milf", como le dicen los fans del programa, sin ropa interior, cambiándose en la habitación.

En Twitter, ese fragmento no tardó en replicarse en todos lados. "Lo vi en directo. ¡Que desagradable!", "¡Desver!", "¿Y el que maneja las cámaras? jajaja ¡La volvió a enfocar!", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de GH.

El enorme desconcierto de Rosina tras un grito del exterior en la casa de Gran Hermano

En las últimas horas, en la casa de Gran Hermano, Rosina Beltrán recibió un grito del exterior, que le generó enorme desconcierto. La uruguaya quedó en shock después de oír lo que le fueron a decir sus fans.

"Rosi, Lucía te ama, alejate de Joel", se escuchó detrás de los muros de los estudios de Telefe en Martínez, donde se encuentran las instalaciones del famoso reality.

Embed

Casualmente, Rosina estaba en el jardín junto a Joel. Bautista, Nicolás y Furia, que conversaban cerca de la pileta, reaccionaron con alegría ante la información.

La uruguaya no lograba comprender el sentido del mensaje. A los pocos minutos, se puso feliz por la certeza de saber lo que Lucía siente por ella. "¡Luchi me ama chicos! ¡Luchi me ama!", exclamó, campante.

Días atrás, la salteña estuvo en A la Barbarossa y confesó que se enamoró de su compañera, pero no llegó a decírselo. "Le quería decir: 'estoy hasta las manos con vos'", reveló en el ciclo matutino.