El grito a Rosina con la verdad sobre Lucía que desconcertó a Isabel, Furia y Catalina en Gran Hermano

Esta vez quienes se mostraron desconcertadas fueron Isabel De Negri, Catalina Gorostidi y Juliana Furia Scaglione, quienes se encontraban en el jardín y escucharon algo, sin poder descifrar del todo el mensaje.

El grito que ninguna de ellas pudo escuchar tenía una información clave para Rosina en su vínculo con Lucía. “¡Rosina! ¡Lucía está soltera!”, se escuchó a una voz desde el exterior de la casa.

En ese instante, la uruguaya no se encontraba en el jardín pero sí sus tres compañeras, que no lograron identificar el significado de la frase que se escuchó.

“Algo gritaron”, observó atenta Isabel. "¿No escuché, ¿Qué dijeron?", le preguntó Furia a Catalina, que no supo responderle bien qué era tras el grito que revelaba el amor que Lucía siente por Rosina.

La mamá de Rosina está furiosa con Lucía de Gran Hermano tras confesar lo que siente por su hija

Lucía Maidana sorprendió a todos al confesar sus más puros sentimientos hacia Rosina Beltrán una vez que dejó la casa de Gran Hermano, Telefe.

"Estoy triste. Sé que la voy a pasar bien, pero estoy triste, la extraño mucho", dijo la salteña muy angustiada en su visita al ciclo A la Barbarossa, al referirse a su vínculo con la uruguaya en el reality.

Y agregó: "Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho".

"Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Hoy no sé con quién hablar. La necesito", se sinceró Lucía sobre la contención que le daba Rosina.

Lo cierto es que estas palabras no cayeron para nada bien en la mamá de Rosina, Fabiana Vadagnini, quien desde su cuenta en Instagram criticó las palabras de Lucía para su hija.

"Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió, más allá de amigas", indicó la madre de la uruguaya.

Y remarcó contundente: "Lucía creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios".