Gran Hermano: Catalina Gorostidi tildó a Coy de "oscura" y el fandom de Furia la destrozó en redes

“La oscuridad de Coy me da miedo”, lanzó Catalina desde su cuenta en la red social y al instante los fanáticos de Furia salieron a contestarle con todo.

catalina gorostidi coy mensaje.jpg

"Jajaja a nosotros nos da miedo tu cara, estás para psiquiatría"; "Catalina estás demasiado al pendiente de furia y todo lo que la rodea, tenés seguidoras habla con ellas, enfócate en lo bueno esto no te hace bien, se te ve desbordada, que vuelva la cata divertida y ya sabes, porfa, no lo mufes al chinito porfa porfa"; "Flaca podes superar todo lo q sea de furia posta no es normal"; "Esta semana deja de hablar de Furia para hablar de Coy jaja"; "La oscuridad, mala energía, desprecio, rechazo, mal augurios, y pensar que das vos, eso da miedo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en X que le respondieron con dureza a Cata.

En la última gala de eliminación del reality donde Virginia Demo quedó fuera de la casa en una definición mano a mano con Furia, Catalina había manifestado también su indignación con la decisión del público, abriendo también otra polémica con los seguidores de la polémica participante.

catalina gorostidi coy mensajes fans furia.jpg

La indignación de Catalina Gorostidi contra Furia tras la eliminación de Virginia en Gran Hermano

Catalina Gorostidi reaccionó con todo al conocerse de la eliminación de Virginia Demo de la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, tras definir mano a mano con Furia, con un amplio margen de más de 15 puntos de diferencia entre ambas.

Se sabe que la relación entre Cata y Juliana Scaglione no terminó de la mejor manera en el reality y ahora la médica pediatra apuntó fuerte contra la tatuada.

Desde su cuenta en la red social X, Catalina fue durísima tras la decisión del público de eliminar a Virginia y que Furia continúa en la famosa casa.

catalina gorostidi eliminacion virginia gh.jpg

Cata dejó una serie de reflexiones tras este resultado en la votación que dejó a Virginia fuera del reality: "La sociedad está mal", precisó. Y luego comentó de su experiencia en el estudio de GH: "Me fui feliz saludando a todo el mundo y bailando con Denu y Rosi en mi camioneta".

"Nunca dije que no iba a ir más a la tribuna si no se iba Furia", aclaró Cata entre risas. Y cerró esas conclusiones: "Soy la reina del espectáculo. Besos".

Luego, remarcó el poco apoyo que tuvo Furia en el exterior de su círculo íntimo: "Solo vino Romina a recibir a Furia... ¿Y su hermana? Vamos a ver si así pegas algún canje...", lanzó picante.