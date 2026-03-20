Luana Fernández expuso en Gran Hermano que Manuel Ibero le escribía mientras estaba con Zoe Bogach

Luego, redobló la apuesta: “Entonces viene acá con un perfil de tranquilo, de que no va a estar con nadie, que está perfecto, pero él es otra persona que no está mostrando”.

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Qué dijo Zoe Bogach sobre la posiblidad de entrar a Gran Hermano

Tras el buen resultado que obtuvo Gran Hermano Generación Dorada con la aparición de Lucas —pareja de Luana Fernández— mediante una videollamada para ejercer su derecho a réplica, la producción evaluó repetir la fórmula con otros conflictos que quedaron abiertos dentro y fuera de la casa.

En ese contexto, comenzó a circular con fuerza la versión de que Zoe Bogach habría sido convocada para protagonizar un cara a cara con su ex, Manuel Ibero, luego de la polémica que los tuvo en el centro de la escena. Sin embargo, lejos de alimentar la expectativa, fue la propia influencer quien salió a ponerle un freno a los rumores.

"No se ilusionen con mi derecho a réplica, no voy a hacer eso", lanzó Zoe en sus redes sociales. La joven dejó en claro que no tiene intención de volver a cruzarse con su ex ni de reabrir un conflicto que ya considera cerrado, y prefiere que el último capítulo de esa historia sea la carta documento que presentó en su contra.

"Uno, porque la verdad que no me sirve de nada. Dos, porque diga lo que diga sobre nuestra relación, me cae hate o no me creen", explicó sus motivos por los que no se prestará para este nuevo desafío de Gran Hermano.

En paralelo, Zoe mostró en sus redes que atraviesa un momento de cambios personales, enfocado en su crecimiento y en nuevos objetivos. En los últimos días compartió sus primeros pasos en la universidad, dejando en claro que su prioridad está lejos de la exposición mediática. "Estoy muy concentrada en mis cosas, en proyectar, en profesionalizarme en las cosas que quiero seguir haciendo en el futuro".

"Si yo llego a hacer algo de eso, lo voy a hacer bien, no así nomas como estar en una pantalla por cinco minutos y desaparecer", aseguró. Su postura evidencia no solo incomodidad con volver a hablar del tema, sino también cierta disconformidad con el formato en el que podría darse esa participación.

Por último, fue contundente al confirmar que, aunque existió un acercamiento por parte del programa, no tiene intenciones de avanzar: " La propuesta estuvo, pero a mí no me sirve de nada".