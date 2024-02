Gran Hermano: el desagradable motivo que llevó a Virginia a abandonar la prueba del líder

Embed

¿En qué consistía la prueba? Los chicos tenían que tapar con un dedo la punta de un embudo para mantener un gran cantidad de líquido en el interior de un cilindro.

El desafío exigía mucha paciencia y fuerza de brazos para resistir durante muchas horas. Finalmente, Agostina fue la ganadora y tendrá el poder -en una semana marcada por su pelea con furia- de salvar a uno de sus compañeros.

Furia analizó su feroz pelea con Agos en Gran Hermano y fue determinante: "Nunca nadie me odió tanto"

Esta semana, en la casa de Gran Hermano, Furia protagonizó un feroz enfrentamiento con Agostina Spinelli. La pelea fue tan dura que terminó con la relación de amistad entre ellas.

A horas del cruce, Juliana Scaglione analizó la situación y la repercusión en el juego: "Hay dos intenciones detrás: una es estar a lado de Licha porque lo considera fuerte, ella no se iba a mover de mi lado hasta que no considerara que haya alguien fuerte y se la aguantó conmigo que no me banca, básicamente lo vi ayer en su cara. Me odia".

"El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer es único, nunca nadie me odió tanto. Y siento que es envidia mezclado con odio y bronca. Es una violenta, si ustedes pensaron que yo era violenta, no amigo... Agarrate", siguió.

"¿Sentís que hubo como una deslealtad desde que empezó el juego hacía vos?", quiso saber Bautista, que estaba con ella en el jardín. "No, siento que lo que hace ella es jugar para el afuera y mostrar que está conmigo solamente para agarrarse de mi 'fama', y ahora que Lisandro está bien visto afuera, porque cuando una persona pasa muchas placas, lo hacés más fuerte... Y nada, ahora ella se le pegó como garrapata. Listo, está buenísimo. Es el juego de ella, tanto que hablaba de Florencia, que se les pegaba como garrapatas a todos, terminó siendo ella", le respondió su compañera.

Furia cree que Agostina no puede jugar sola. "No se considera una persona que tenga poder interior, necesita estar al lado de alguien y yo no necesito nada de nadie, puedo estar acá sola mirando el techo y no me va a afectar. Eso es algo que le va a jugar en contra", sentenció.