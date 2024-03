Gran Hermano: el inesperado comentario de Santiago del Moro que desató una enorme preocupación en Rosina

Embed

Rosina Beltrán no entendió el comentario de Santiago del Moro, se lo tomó a personal y le contestó. “Los saco a bailar yo a ellos”, exclamó la uruguaya, con la inocencia que la caracteriza.

“Es por la canción, Rosina”, le aclaró el presentador de Gran Hermano, que trataba de contener la risa para no burlarse de la literalidad de la jugadora.

EN una charla con Zoe y Sabrina, la uruguaya reconoció que le comentario la hizo sentir mal. "Quedé como una boluda en el vivo.... Yo ya sabía que lo decía por la canción. Lo estaba diciendo por la canción", le confesó Rosina a sus compañeras.

La picante teoría de Furia sobre una decisión de Gran Hermano que puso en alerta a Rosina

Esta semana la casa de Gran Hermano se reconfiguró con el ingreso de nuevos participantes y la vuelta de Denisse González y Sabrina Cortez, que ganaron el golden tickets para tener una segunda oportunidad en el juego.

Furia, como experta estratega, analiza cada mínimo detalle. En una charla con Rosina Beltrán, la personal trainer advirtió que le pareció extraño no ver entrar a Lucía Maidana, que se fue hace poquito del reality por decisión de la gente.

“¿Por qué no la dejan entrar a Luchi? No me cierra...", le dijo Juliana Scaglione a la uruguaya, que reconoció sentirse también desconcertada. "Habrá saber qué estará pasando afuera...", sumó la morocha.

En Twitter, el video de la conversación entre Furia y Rosina fue bastante comentado. Un usuario se animó a arriesgar una teoría que explicaría por qué la producción no dio luz verde al reingreso de Lucía. “Por chorros y homofóbicos no la dejan entrar... por chorros y homofóbicos”, señaló, un fan de la salteña.