Gran Hermano: el marido de Emma Vich confesó por qué tiene entre ceja y ceja a Joel

Así las cosas, Nicolás -marido de Emmanuel- visitó por estas horas A la Barbarossa donde disparó sin filtro contra el ex mejor amigo de su pareja. "No me da celos pero no me gusta Joel. Lo veo un poco falso, le he dicho que me parecía un panqueque y que lo vi jugando sucio desde que salió", aseguró.

novio Emma y Joel - capatura A la Barbarossa.jpg

En tanto, el muchacho admitió que, muy a su pesar, cree que esta noche cuando Emma tenga que salvar a alguien de la placa al tener el liderazgo de la semana, dio por descontado que lo sacará de placa a Joel por una cuestión de lealtad.

Vale recordar que el miércoles Joel quedó nominado junto a Sabrina, Isabel y Bautista. Y ahora será Emma quien deba sacar a un jugador de la placa, al tiempo que deberá subir a otro participante que se había salvado de la chance de quedar fuera de juego el próximo domingo.

La descontrolada noche hot en Gran Hermano: striptease y besos entre todos

Esta madrugada la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) se puso realmente caliente. Lo cierto es que tras pasar por la instancia de nominación que dejaron en placa a Sabrina, Bautista, Isabel y Joel, todos los hermanitos disfrutaron de una fiesta ultra hot, donde no faltaron desfiles casi sin ropa, bailes sensuales y apasionados los besos entre ellos.

descontrol en Gran Hermano.jpg

Como era de esperar, Furia no tuvo prurito alguno en jugar al juego del hielo con Emmanuel y Joel, así como también se acostó sobre la mesita ratona del living de la casa con el vientre descubierto, donde Damián Moya -uno de los nuevos- derramó bebida sobre su cuerpo para luego tomar desde allí.

Furia y Damián noche descontrol GH 2023.jpg

Los que no necesitaron aceptar ningún desafío para dar rienda suelta a la pasión, fueron Bautista y Denisse quienes, al menos hasta hoy, eran la única pareja dentro de la casa.

Joel y Rosina noche descontrol GH 2023.jpg

Asimismo, tanto Joel como Manzana desfilaron con poca ropa. Y además el flamante nominado aprovechó el pase del hielo de boca a boca para intentar un acercamiento con Rosina, quienes ya han tenido charlas confesándose el interés del uno por el otro.