Duro cruce entre Rosina Beltrán y Emmanuel Vich en Gran Hermano: "Te encanta meter cizaña"

“Claro, cómo vas a decir una fan de ella”, le dijo Emma a Rosina. Ella, ahí, le retrucó y le expresó que a él que “le encanta meter cizaña”. “Solo te estoy diciendo que cómo le vas a decir eso”, repitió Emmanuel para defenderse. Ella le respondió que lo dijo “para que Juliana no se haga la cabeza”.

“¿Qué estuvo tan mal en lo que dije? Capaz sí lo era, no sabemos nada de afuera, fue una suposición”, continuó la uruguaya. Emmanuel, entonces, le señaló que fue ella quien “metió cizaña” entre Furia y Lisandro.

“Este pibe está mal de la cabeza, le encanta meter quilombo desde el día uno”, lanzó Beltrán. “No sé cómo querés que te pregunte las cosas, no te puedo hablar”, le contestó el jugador.

La insólita estrategia de Cata y Furia para enloquecer a Licha en Gran Hermano

En Gran Hermano (Telefe), Lisandro Navarro y Juliana 'Furia' Scaglione tuvieron un fuerte enfrentamiento el martes a la noche, y la tatuada planeó esta mañana junto con su amiga Catalina Gorostidi una estratagia para hacer enojar al jugador.

El martes, Furia lo acusó de llevar y traer información. "Esta no es tu casa, es la casa de todos. No como más nada que cocine este tipo (por Licha) y no me vengan a llamar para comer. Yo hago lo que se me cante. Hay comida para todos. Me puedo cocinar sola. Hace dos meses que vengo comiendo lo que a él se le canta cocinar", le dijo Juliana a Lisandro.

Esta mañana, en tanto, Cata y Furia decidieron robar y esconder todos los mapples de huevo, ya que Licha se encarga de cocinar. "Este estúpido no se dio cuenta. No digamos nada hasta la tarde. Nico dice que hay ocho mapples. Ni miraron", le contó entre risas la pediatra a Furia.

Acto seguido, Furia expresó: "Vamos a explicarle a la gente: nos robamos todos los huevos". Y Cata agregó: "¡Y él quería hacer arroz con huevo!".

Rosina y Emmanuel fueron los protagonistas de otro fuerte cruce en la casa de Gran Hermano tras la pelea de Furia y Lisandro.

El cordobés quiso saber cómo se inició el conflicto más reciente entre Juliana y Licha, y la uruguaya le explicó que fue luego de que ella dijera que “una fan de Furia” gritó desde el exterior que Martín se aleje de Lisandro.