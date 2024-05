Gran Hermano: Furia confesó cuál fue la traición de Emma que dinamitó todo entre ellos

Embed

Después de seguir las indicaciones de Emma, Juliana sintió que la traicionó: "En la cena, Emma no hablaba, se puso como amigo de Mauro. Ahí dije: 'listo, si vos sos un hijo de p...'. Me dejas morir en una mesa, ¿te pensás que vamos a sacar a Mauro y vas a seguir siendo mi amigo? No, te quedas solo, amigo".

Lejos de recomponerse el vínculo, las cosas están muy mal entre Emma Vich y Furia. Todo parece indicar que la contiende la va a definir en la placa, en un mano a mano, si el estilista queda nominado de cara al domingo (Furia ya está en placa por una sanción).

Escandaloso cruce entre Furia y Noelia La Gata en Gran Hermano: "Les queda poco tiempo"

En medio de la gala de eliminación del domingo, la participante de Gran Hermano (Telefe) Juliana 'Furia' Scaglione se peleó a los gritos con Noelia La Gata, la amiga de su nuevo rival, Emmanuel Vich.

Todo comenzó cuando Aixa, la mamá de Zoe Bogach, preguntó si creían que los jugadores que eran salvados de placa lo hacían en el orden de mayor porcentaje de votos.

La tatuada le respondió que no y disparó contra el peluquero: “Se le fue el fandom al car... y que hizo una buena cena de nominados en cuanto a la banderita LGBT para obtener votos”.

Ahí, Noelia La Gata la escuchó y le pidió que respete lo que representa la bandera del colectivo de gays, lesbianas y personas trans. Fiel a su estilo, la jugadora más polémica del certamen le ordenó que se callara con un insulto.

“Yo soy LGTB, así que cerrá el o…, a mí no me vas a decir lo que sufrí. Vos respetame a mí y a mi casa, esta es mi casa, que venís a robar cámara”, estalló Furia.

Inmediatamente, la cantante cordobesa le contestó enojadísima: “Ordinaria, sos una ordinaria ¿Robar cámara? Hace 33 años que laburo. Vos respetá que no respetás a nadie. Respetá los colores y la bandera. Ni a las mujeres respetás”.

"Les queda poco tiempo", amenazó Juliana y agregó: "Hagan su propio fandom y dejen de cag... a los demás”.

Ya solos, desde el patio, Noelia le dijo a su querido amigo Emma: "Furia fue la que cag… a todos sus compañeros”.