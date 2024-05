Furia reveló el durísimo motivo por el cual Emma Vich ahora es su enemigo en Gran Hermano

“Los primeros dos votos a Noelia y el otro voto a Sol, que quede en claro que no tengo nada en contra de ella”, disparó segura Juliana ni bien ingresó al confesionario.

Al tiempo que, con su vehemencia habitual y con un pulpo de peluche sobre su cabeza, explicó: “Los motivos por el cual voté a Noelia y a Emma es porque espero que esta sea placa negativa porque acaban de sacar un sobre que puede ser placa positiva en lo cual seguro me enoje mucho y diré ‘esto no es así’”.

Furia en el confesionario - captura.jpg

Asimismo, sobre cómo quiere que quede la placa, argumentó: “Estoy esperando que Emma entre en placa. Me gustaría que él se vaya de la casa. Intento también que la casa me vote así podemos llegar a un versus, así como lo hizo Martín con Manzana. Yo hoy me voy a animar a hacer un versus con Emma”.

Además, y tras mandarle un beso, se refirió a Dalessio y lo referente a las estrategias de juego de las que supieron charlar durante sus idas y vueltas amorosos. “Siento que Mauro también me dijo que tengo un trabajo muy grande por hacer, así que voy a intentar terminar su trabajo y creo que muchos de mis compañeros me van a aplaudir un montón”, aseguró la tatuada.

Por último, Furia Scaglione confesó su angustia por la eliminación de Mauro aunque dejó ver que su cabeza está enfocada cien por ciento en la competencia. “Me la paso llorando hace tres días porque siento mucha culpa de no haber hecho el trabajo antes y tampoco sé el poder que tengo o no tengo. Estoy un poco angustiada y a esta altura del juego tengo que tener fuerzas”, sentenció.

Embed

Santiago del Moro hizo inesperados anuncios y Furia explotó de ira en Gran Hermano

El conductor de Gran Hermano (Telefe), Santiago del Moro, les anunció este miércoles algunas novedades a los participantes y Juliana 'Furia' Scaglione estalló de bronca. "Cómo le cuidan el cu...", disparó contra Emmanuel Vich, su nuevo enemigo dentro de la casa.

Pasada la medianoche, el presentador abrió dos sobres que tenía en la mano, uno rojo y otro amarillo. El primero que leyó, el rojo, decía que el líder de la semana, Facundo, amigo de Martín Ku, tendría que salvar a un jugador y subir dos participantes a placa. Facundo, en complicidad con El Chino, terminará de definir quiénes serán los nominados de esta semana.

furia y del moro.jpeg

En tanto, el comunicado del sobre amarillo informaba que el último visitante que se fuera de la casa recibiría un premio muy especial. Del Moro no dio más detalles sobre cuál será el beneficio.

Antes de despedirse a los jugadores, les avisó que la votación de este domingo será positiva. ¿Qué quiere decir? El público, esta vez, elegirá qué visitante quiere que se quede en la casa.

Furia, al oír esta noticia, se paró enojadísima y comenzó a gritar, en referencia a Emma que está acompañado por La Gata Noelia, que lo estaban "cuidando". "Cómo le cuidan el cu...", lanzó la tatuada. Y agregó filosa: "Te tenés que ir hijo de p...".