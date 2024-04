Gran Hermano: la amorosa reacción de Mauro con Furia, en medio de la preocupación por su salud

Así, inmediatamente Juliana se fue sola al jardín. Pero, casi de manera automática, Mauro la siguió, se sentó junto a ella, la abrigó con una manta, la abrazó y la contuvo con las más amorosas palabras, portándose como una verdadero novio.

Mauro Dalessio y Furia abrazados - contención -captura GH2023.jpg

"Voy a salir afuera, amigo" deslizó ella visiblemente angustiada, a lo que Dalessio la tranquilizó diciéndole que "es una excursión, no más. Tranca". Y mientras Juliana intentó descomprimir agregando "Al final se logró lo que vos querías, boludo... Me voy a terminar yendo", él volvió a llevarle tranquilidad, demostrándole cuánto la quiere realmente.

"No, no. Nada que ver. Por favor, no. No pienses en nada, no cuentes nada. No pienses. Como vos me decís a mí, no pienses. Todo va a estar bien. Tranca. No te vas a ir, tranca", le aconsejó tiernamente mientras seguía abrazándola, al tiempo que Emma Vich se acercó a la pareja para tirarle buena onda a su aliada.

"¡Vamos... Fuerza! Power. Magia. Acá no estás sola, ni en pedo" intentó animarla Emma, y Mauro coincidió asegurando: "No estás sola ni en pedo. Nos tenés a nosotros dos siempre. Y lo sabés a eso".

Embed

El mensaje de Catalina tras enterarse el problema de salud de Furia en Gran Hermano

Este martes la noticia de que Furia tendría que salir de la casa de Gran Hermano (Telefe) para hacerse estudios clínicos por un problema de salud impactó a toda la audiencia de reality.

Incluso, fue tal la repercusión que esto generó, que su ex compañera Catalina Gorostidi decidió dejar los conflictos de lado para solidarizarse con ella en este difícil momento.

Invitada al programa de streaming Se Picó (Republica Z), la ex participante hizo referencia al tema y confesó: "Me acabo de enterar en el auto, sacando el juego y las diferencias del juego, me sensibilizó porque yo la quiero mas allá de todo lo que paso. Me preocupó".

Catalina Furia Gran Hermano

"La vi bastante pálida, la veo flaca y los me conocen saben que no soy una mala mina, de verdad me preocupe", agregó.

Además, hizo una importante reflexión acerca de como repercutió esta noticia entre el publicó y expresó: "Es un tema de salud y no está bueno que se metan con eso, igualmente recién la escuchaba a Coy hablando y creo que no vi tanto hate, ojala que no lo haya porque es un bajón".

"Y a la gente que me sigue a mi que por ahí hatea, les pido por favor que déjense de joder, que salud es la salud. Furia como jugadora es una cosa, y como persona la conoceré yo, la conocerá la gente que la conoce y no se metan con eso porque no esta bueno. Hasta yo estoy preocupada", siguió.