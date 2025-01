Gran Hermano: la inesperada historia entre Giuliano y Martina que podría ser un puñal para Chiara

“Dice que yo lo miro mucho. Me dice que en la pileta lo miraba, en la fiesta. Me repitió lo mismo: 'yo necesito alcohol para mirarte'. Anoche, cuando me dijo que tenía ganas de hablar conmigo”, les relató Martina a Santiago, Luz y Luciana.

Como si eso fuera poco, siguió: "Después, me dijo: '¿por qué te crees que cuando se fue Kiki, que le iba a subir a placa, no te subí? Tengo debilidades'. Yo me reía, me quedaba callada".

Sin embargo, la respuesta de la rubia fue: "¿Vos te crees que vas a estar con toda la casa? ¿Qué sos, el galán del año?". Acto seguido, contó que finalizaron la charla con una abrazo antes de ir a dormir.

Fuerte cruce en vivo entre Giuliano y Brian en Gran Hermano 2024: "Me parece un chiste andante"

En medio de la gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes Giuliano Vaschetto y Brian Alberto tuvieron este domingo un escandaloso cruce al aire. Las tensiones entre ellos vienen escalando desde que Nano lo expulsó y Brian regresó al reality días después.

"Estoy ansioso por ver qué pasa. Un poco también riéndome de una persona que entró acá diciendo que tiene problemas solamente con uno y ahora se hace ajeno a un versus. Es Brian", disparó el santafecino enfrente del conductor Santiago del Moro.

"Así que un poco divertido, me parece un chiste andante, permanente", sumó filoso Giuliano.

El vendedor ambulante no se quedó atrás, le respondió y lanzó un cuestionable comentario sobre Jenifer Lauría: "Está perfecto. Él vino a jugar acá las primeras dos semanas. Me parece que se confundió de certamen, porque vino a buscar chicas acá. Y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco".

Cabe recordar que Nano había comenzado, dentro de la casa, un vínculo con Jenifer. Después, cuando la morocha quedó eliminada, el jugador inició un romance con Chiara Mancuso.

Más adelante, Chiara también se metió en el picante ida y vuelta entre Brian y Giuliano y opinó: "Le quiero decir a Brian que para él salieron dos tetas y para mí salió una mujer. Una mujer con todas las letras. Porque si para él las mujeres somos dos tetas... estamos jodidos".

"Para Nano", acotó Brian. "Horrible, como si una mujera fuera un objeto", siguió Chiara.