Gran Hermano: Martín Ku se cruzó feo con Emma Vich por proteger a Furia

En tanto, en clara referencia a su enfrentamiento con Martín Ku, gritó desencajado: "No quiero que me lidere más nadie, no quiero que me manden. Yo voy a hacer lo que se me canta el or... adentro de la casa. Voy a seguir bailando, cantando, gritando. Al que le gusta bien y al que no le gusta también. Y, si se me siguen queriendo reír, que sigan. Me chupa un huevo".

Así, después de que terminara la cena, Martín Ku y Emmanuel Vich se cruzaron feo en el patio de la casa. "No me gusta que digas cosas que no son. No me gusta que digas mentiras. Entiendo que es un juego pero no me gustan las mentiras. Lo entiendo de parte de Juliana pero... ¿¡de parte tuya!? Punto. No quiero tener discusiones con vos", le dijo el Chino mirándolo cara a cara claramente enojado.

Como era de esperar, a juzgar por los movimientos del cordobés quien fue reacomodándose con distintos jugadores, según su ocasional conveniencia, fue fingir demencia y hacerse el desentendido.

Este lunes se llevó a cabo una de las galas de eliminación más picantes de la temporada de Gran Hermano (Telefe) y los participantes Juliana 'Furia' Scaglione, Martín Ku, Emmanuel Vich y Bautista Mascia se enfrentaron en una durísima placa de nominados.

Desde que Furia le declaró la guerra al Chino, los participantes no pararon de pelearse y su versus de esta nominación fue la más esperada después de la de Virginia Demo y la tatuada.

Antes de la eliminación, Furia tuvo su minuto en el confesionario y disparó contra Martín: "No voy a ser Bro jamás. Lo siento mucho para todos los que pensaban que me iba a poner en ese grupito. Hoy es la primera vez que lucho contra uno de ellos. Sé que me lo han dicho bastante. Así que por favor: Martín al 9009".

Luego, el Chino, en el confesionario, expresó: "A lo último no tenía ganas de hablar mucho o siquiera hacer campaña porque hay una persona que con lo que dice y con lo que hace (por Furia), se ocupa de hacer campaña por mí". Además, remarcó sobre la personalidad de la participante: "Creo que por momentos, actúa y en que en otros, se le salta la térmica".

Más adelante, el conductor Santiago del Moro -antes de anunciar quién era el primer participante que bajaba de placa- informó que la votación telefónica ya había cerrado y que el eliminado se conocerá en la gala del martes.

Después de haber explicado los detalles de la eliminación, el presentador reveló que Emmanuel podía desarmar las valijas. El cordobés obtuvo el 0,8 por ciento de los votos.

Minutos después de la medianoche, entró el animador a la casa más famosa del país y le dijo a Bautista que continuaba en competencia. El uruguayo sacó 0,1 por ciento de los votos del público. Por lo tanto, el mano a mano del martes será entre la tatuada y el Chino.