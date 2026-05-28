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El contundente gesto de Matías Bagnato en medio de la tensión entre Eduardo de Gran Hermano con su hija Mía

Matías Bagnato ratificó su total apoyo a Romina y Mía Orthusteguy tras conocerse la fuerte historia del ex Gran Hermano Eduardo Carrera.

28 may 2026, 11:50
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El contundente gesto de Matías Bagnato en medio de la tensión entre Eduardo de Gran Hermano con su hija Mía
El contundente gesto de Matías Bagnato en medio de la tensión entre Eduardo de Gran Hermano con su hija Mía

El contundente gesto de Matías Bagnato en medio de la tensión entre Eduardo de Gran Hermano con su hija Mía

Tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Eduardo Carrera conoció a través de una imagen el rostro de Mía, la hija que tuvo con Romina Orthusteguy.

La joven tiene hoy 21 años y el ex participante del reality no la ve hace muchos años. En el estudio de Cortá por Lozano (Telefe), Eduardo contó su fuerte historia, su intención de reconstruir el vínculo familiar y los motivos por lo que no mantiene contacto con su hija.

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"Nunca intenté contactarla pero justamente desde el respeto. Fui a una mediación que no se pudo dar en su momento. Mi hijo Martino y Mía son lo más importante que me pasó. Distinto porque a Martino lo veo siempre, a Mía no y fue un dolor profundísimo que no se puede entender lo que yo pasé", sostuvo el ex GH.

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Nunca la había visto, se parece mucho también a la madre. Es preciosa”, agregó visiblemente emocionado después de ver a su hija al aire.

Mía había aparecido previamente junto a su madre en una entrevista con Matías Bagnato, cercano a ambas, para expresar su malestar por la aparición de su padre en el reality.

Lo cierto es que desde las redes sociales y tras el testimonio de Eduardo Carrera, Bagnato compartió un contundente mensaje desde las redes sociales en apoyo a Mía.

"Te amo", indicó en una postal de los dos abrazados junto al emoji de un corazón dejando en claro su total apoyo a la joven y a su mamá, Romina Orthusteguy, con quien mantiene con las dos una profunda amistad hace años.

Matias Bagnato gesto en redes con Mia Orthusteguy

El testimonio de Matías Bagnato con el fuerte respaldo a Mía y Romina Orthusteguy

Matías Bagnato salió al aire en LAM (América TV) y tras escuchar el relato de Eduardo Carrera en televisión volvió a manifestar su total respaldo a Mía y su mamá, Romina Orthusteguy.

"Yo no soy ni el vocero ni abogado de Mía y de Romina, simplemente fui la persona que participó de la entrevista por la cercanía que yo tenía. Para ellas era muy difícil esta situación y no se animaban a hablar pero fue pasando el tiempo y a Mía la afectó que su padre no la nombraba", comentó.

En ese sentido cuestionó la distancia del ex Gran Hermano con su hija: "Invito a que la gente vea entera la entrevista y si ven la entrevista entera hay temas que no se estaría debatiendo como se hace. No hay debate posible porque pasaron 21 años y fue una mediación que está nombrando él. Y yo sí vi a Mía sola estos 21 años sin su papá".

"De hecho desde el primer día les aconsejé no hablar y a Romina que es ex Gran Hermano la llamaron siempre y tuvo la posibilidad de hacer pública esta situación y no lo hizo jamás en 21 años", remarcó Bagnato.

Y explicó si hablaría directamente con el ex Gran Hermano: "Yo no tengo nada que discutir con Eduardo, a mí me importa lo que le pasa a Mía y si mañana quiere encontrarse con el padre tiene todo el derecho de hacerlo, se lo dije desde el día 1 y es una elección de ella", cerró firme.

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