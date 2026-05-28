El contundente gesto de Matías Bagnato en medio de la tensión entre Eduardo de Gran Hermano con su hija Mía

“Nunca la había visto, se parece mucho también a la madre. Es preciosa”, agregó visiblemente emocionado después de ver a su hija al aire.

Mía había aparecido previamente junto a su madre en una entrevista con Matías Bagnato, cercano a ambas, para expresar su malestar por la aparición de su padre en el reality.

Lo cierto es que desde las redes sociales y tras el testimonio de Eduardo Carrera, Bagnato compartió un contundente mensaje desde las redes sociales en apoyo a Mía.

"Te amo", indicó en una postal de los dos abrazados junto al emoji de un corazón dejando en claro su total apoyo a la joven y a su mamá, Romina Orthusteguy, con quien mantiene con las dos una profunda amistad hace años.

Matias Bagnato gesto en redes con Mia Orthusteguy

El testimonio de Matías Bagnato con el fuerte respaldo a Mía y Romina Orthusteguy

Matías Bagnato salió al aire en LAM (América TV) y tras escuchar el relato de Eduardo Carrera en televisión volvió a manifestar su total respaldo a Mía y su mamá, Romina Orthusteguy.

"Yo no soy ni el vocero ni abogado de Mía y de Romina, simplemente fui la persona que participó de la entrevista por la cercanía que yo tenía. Para ellas era muy difícil esta situación y no se animaban a hablar pero fue pasando el tiempo y a Mía la afectó que su padre no la nombraba", comentó.

En ese sentido cuestionó la distancia del ex Gran Hermano con su hija: "Invito a que la gente vea entera la entrevista y si ven la entrevista entera hay temas que no se estaría debatiendo como se hace. No hay debate posible porque pasaron 21 años y fue una mediación que está nombrando él. Y yo sí vi a Mía sola estos 21 años sin su papá".

"De hecho desde el primer día les aconsejé no hablar y a Romina que es ex Gran Hermano la llamaron siempre y tuvo la posibilidad de hacer pública esta situación y no lo hizo jamás en 21 años", remarcó Bagnato.

Y explicó si hablaría directamente con el ex Gran Hermano: "Yo no tengo nada que discutir con Eduardo, a mí me importa lo que le pasa a Mía y si mañana quiere encontrarse con el padre tiene todo el derecho de hacerlo, se lo dije desde el día 1 y es una elección de ella", cerró firme.