Gran Hermano: se conocieron detalles del pasado oscuro de Emma Vich

Nico reveló que su marido no puede irse a dormir sin fumar. "Sin el pucho no se puede ir a dormir. Son dos secas y deja todo el pucho prendido. No lo puede evitar. Después de eso, se duerme como un bebé", relató.

El novio del jugador no ocultó su preocupación porque Emma empezó a fumar más desde que entró en el reality. "Es horrible. Espero que cambie. En la casa está fumando tres atados por semana y él fuma un atado y medio por día", señaló.

Lo más fuerte de la conversación se dio cuando La Faraona le preguntó a Nico la adicción de Emma con el cigarrillo comenzó cuando decidió tratar su problema con las drogas. "Sí, fue como que reemplazó una cosa por otra", explicó.

La hermana de Furia de Gran Hermano lanzó una dura acusación contra Catalina

Georgina Scaglione, la hermana de Furia de Gran Hermano, realizó fuertes declaraciones contra Catalina Gorostidi, en medio de la guerra que se desató entre ambas en la casa más famosa del país.

"Te voy a estar esperando afuera para que nos devuelvas el dinero a todos los furiosos que nos estafaste", escribió Coy en el canal de difusión en Instagram, en donde se comunica con los fans de Juliana Scaglione.

La hermana de Furia se refirió a una teoría que está circulando en las redes, según la cual Cata se habría complotado con varios de los participantes que reingresaron en el repechaje. "Ya sabemos el Plan B que armaron afuera. Deseo que siempre te vaya bien en la vida, pero lejos de Furia", agregó.

Está claro que la hija de El Loco Gorostidi está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias contra la persona que era de su mayor confianza en el juego. Sin dudas, la visita de Alfa a Gran Hermano quebró la relación de amistad que tenían.