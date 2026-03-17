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Gran Hermano: Solange Abraham festejó una eliminación y estalló el escándalo

En una gala caliente, Solange Abraham quedó en el centro de la escena tras una reacción que no pasó desapercibida y desató críticas entre los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada.

17 mar 2026, 00:39
Gran Hermano: Solange Abraham festejó una eliminación y estalló el escándalo
Gran Hermano: Solange Abraham festejó una eliminación y estalló el escándalo

Gran Hermano: Solange Abraham festejó una eliminación y estalló el escándalo

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que una salida: hubo polémica, cruces y una protagonista clara. Todas las miradas apuntaron a Solange Abraham, quien celebró la caída de un compañero y generó un fuerte revuelo dentro de la casa.

El eliminado de la noche fue Nicolás “Nick” Sícaro, quien perdió el mano a mano en la placa positiva frente a Martín Rodríguez. Antes de conocer el resultado, el joven se había mostrado reflexivo y agradecido por su paso por el reality, asegurando que si le tocaba irse “le quedaban muchas cosas para hacer”.

Por su parte, Martín también analizó el ritmo del juego y dejó una definición contundente: la casa “vuela y si no te adaptás, quedás rápido afuera”.

La gala, conducida por Santiago del Moro, ya venía cargada de tensión desde el inicio, con varias salidas de placa que incluyeron momentos picantes, como el cruce de Eduardo Carrera con Jenny Mavinga. También hubo lugar para el festejo, como el de Kennys Palacios, que celebró su continuidad con un chapuzón en la pileta junto a Pincoya.

Sin embargo, el momento más explosivo llegó tras el anuncio final. Cuando Nick fue confirmado como eliminado, Solange Abraham no ocultó su alegría y celebró abiertamente su salida. La participante, que ya venía teniendo diferencias con él, justificó su reacción asegurando que “es una competencia”.

Su actitud no cayó bien entre varios de sus compañeros, que la cuestionaron duramente y la tildaron de “soberbia”, un calificativo que incluso ya había sido mencionado previamente dentro de la casa. En medio del clima tenso, Emanuel salió a respaldarla, recordando su vínculo de la edición 2011.

Pese al escándalo, Solange intentó bajar la tensión antes de la salida definitiva de Nick. Se acercó a despedirse y aclaró que no había nada personal en su postura: “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le dijo, en un intento de cerrar el conflicto.

Pero el daño ya estaba hecho. Su reacción dividió la casa y promete dejar secuelas en la convivencia, en una edición donde cada movimiento parece amplificarse al máximo.

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Cómo será la cuarta semana de Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro hizo dos anuncios importantes en la tercera emisión de “La Cumbre”, por Streams Telefe, luego de que Nicolás Sícaro se haya convertido en el cuarto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada con la placa positiva.

El líder de la cuarta semana podrá fulminar a un participante y tendrá que elegir a los 12 jugadores que nominarán en vivo durante la noche del miércoles 18 de marzo.

“Esta semana también va a haber una placa positiva. Ellos van a votar pero no van a saber qué tipo de placa será”, confirmó Santi en Streams Telefe.

Por lo tanto, habrá nuevamente placa positiva pero no con la totalidad de los participantes como ocurrió durante la tercera semana del certamen.

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