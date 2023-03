Grave denuncia de fraude en Gran Hermano por parte del ganador de la edición 2012: "Está todo armado"

"Para los que me siguen en Tik Tok y no me conocen, yo estuve en un Gran Hermano, y fui el ganador. Este es el cheque, claramente no es el real, es el que te dan para las cámaras", comienza en el video el ex participante que tras su paso por la casa, decidió emigrar a Europa, y luego se convirtió en actor para Disney en Estados Unidos.