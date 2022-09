Grave denuncia de una actriz contra Gerardo Romano

Embed

En ese momento, Di Chello quedó paralizada. "Me empujó y me dijo: 'sos una boluda'. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire", añadió.

La actriz indicó que no fue la Justicia ni habló antes en los medios por miedo. "No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo", sostuvo.

Di Chello precisó que, después de ese hecho, Romano seguía acosándola: "Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: '¡suegra!'".

Por último, la actriz reveló que siempre tuvo mucha bronca por lo que vivió. "Hace unos años, si me lo hubiese encontrado, le hubiese dado un cachetazo", cerró.

La tremenda frase de Gerardo Romano sobre el atentado a Cristina Kirchner

Hace unos días, Cristina Kirchner sufrió un intento de asesinato el jueves por la noche. Un hombre, que posteriormente fue detenido e identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, se acercó y le apuntó con un arma en la cabeza.

De inmediato, muchas figuras se pronunciaron sobre este dramático hecho. En una entrevista con Noticias Argentinas, el actor Gerardo Romano, que fue custodio de Arturo Illia y Juan Carlos Onganía, sorprendió con sus declaraciones.

"Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así, lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta", opinó el actor.

Desde su experiencia como ex custodio, Romano aseguró que la vicepresidenta debería haber tomado más recaudos ante la alarmante escaldada de violencia.

"Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: 'déjese de joder arriesgando la vida permanentemente'", sostuvo.

Romano remarcó que fueron muchas las situaciones en las cuales estuvo expuesta. "Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?", sentenció.