Tremendo mensaje de Cinthia Fernández al ver a Gerardo Romano

Lo cierto es que la panelista apuntó muy fuerte contra el actor Gerardo Romano al verlo en una entrevista para América Noticias donde el artista hablaba del presidente Alberto Fernández y resaltaba, según su visión, una conductora moderada del mandatario.

gerardo romano 1.jpg

"Puede ser que Alberto Fernández sea moderado", dijo el actor que interpretó al carismático personaje de Sergio Antín en la exitosa serie carcelaria El Marginal.

Al ver esta declaración del artista, Cinthia Fernández lanzó un certero mensaje desde Twitter con una imagen de su televisión donde se veía Romano, de 75 años, al aire: "Que tipo desagradable este", expresó la ex de Matías Defederico acompañando sus palabras con un polémico emoji de caca.

cinthia fernandez romano.jpg

Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio

Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio mantuvieron un tenso ida y vuelta durante la emisión del programa Momento D, El Trece, que conduce Fabián Doman, mientras analizaban la tragedia que ocurrió con Felipe Pettinato y el incendio en el departamento del barrio de Belgrano que habitaba.

“¿Quién estaría a cargo de una persona que tiene este tipo de cosas? La familia”, analizó Fernández Barrio sobre la situación del joven de 29 años que fue trasladado a una clínica psiquiátrica. “Y un profesional”, acotó Gabriel Schultz. “Cuando es mayor de edad el paciente hace lo que quiere”, puntualizó Pampito.

“No es tan fácil seguir a una persona que es grande”, manifestó la periodista hasta que irrumpió Cinthia Fernández. “Pero sabés como mamá y papá como se lo saco”, sostuvo. Lo que motivó la reacción de Fernández Barrio: “¡Esperá un segundo, por favor te lo pido!”, le dijo con un gesto con sus manos.

Y ahí Cinthia explotó: “Weh, weh, weh, no fue mi intención. Interrumpís siempre y nadie te dice nada. ¡Pará! No es la manera de decirlo, no es la manera de decirlo. Y yo no estoy jodiendo”. Y luego Doman intervino con su opinión para calmar los ánimos.