Nicki Nicole reveló cómo será su rol en Popstars y sorprendió con una confesión: "Muy de tía y de señora"

Nicki Nicole asume un nuevo desafío profesional como parte del jurado de Popstars (Telefe) y se mostró entusiasmada por la posibilidad de acompañar a las participantes que buscarán cumplir su sueño dentro del reality musical.
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La cantante habló con PrimiciasYa.com de sus expectativas ante el nuevo desafío como jurado de Popstars, explicó por qué la propuesta llega en un momento especial de su vida y adelantó qué actitud tendrá con las participantes.
Nicki Nicole asume un nuevo desafío profesional como parte del jurado de Popstars (Telefe) y se mostró entusiasmada por la posibilidad de acompañar a las participantes que buscarán cumplir su sueño dentro del reality musical.
En diálogo con PrimiciasYa.com, la artista aseguró que tiene grandes expectativas por el talento que encontró en el programa y anticipó que habrá decisiones que seguramente generarán debate entre los espectadores.
“Tengo grandes expectativas, hay mucho talento. ¿A vos te gusta la música? Entonces siento que te va a gustar bastante porque es todo tipo de música, todo tipo de chica conceptual”, expresó.
Además, Nicki reconoció que las elecciones del jurado podrían provocar más de una polémica: “Capaz que en algunos momentos se enojen con nosotros por no elegir a la correcta. Eso puede pasar”.
Al ser consultada sobre el momento personal en el que aparece esta propuesta, la cantante sorprendió al hablar de sus propias inseguridades y de cómo cambió su manera de relacionarse con otros artistas que están intentando abrirse camino.
“Yo siento que llega en un momento en donde estoy bastante abierta a apoyar a la gente que se está dedicando a su sueño”, comenzó explicando.
Luego hizo una revelación más íntima: “Antes sentía, capaz desde la inseguridad, que no podía apoyar a la gente o acompañarla en su sueño porque el mío todavía no estaba tan resuelto”.
Con otra seguridad en su carrera, Nicki considera que ahora puede utilizar su experiencia para contener y orientar a las concursantes. “Hoy en día siento que a las chicas las re puedo acompañar, les puedo dar muchos consejos, más allá de ser jurado”, sostuvo.
Por último, reveló qué faceta mostrará frente a las participantes y descartó convertirse en la “mala” del jurado. “Mi rol es bastante de buena, de hecho muy de tía, muy de señora”, aseguró entre risas.
Sin embargo, dejó en claro que eso no significará bajar el nivel de exigencia: “Siento que eso es algo muy lindo, pero que a su vez, cuando hay que ser exigente, lo marco también”.