Escándalo total: La Tora y Furia se cruzaron con acusaciones de cuernos y frases letales
La ex Gran Hermano apuntó contra los supuestos privilegios laborales de su rival y recibió un contraataque feroz. Todos los detalles en esta nota.
15 abr 2026, 11:58
Escándalo total: La Tora y Furia se cruzaron con acusaciones de cuernos y frases letales
Con varios jugadores de la Generación Dorada convertidos en “plantas” dentro de la casa, el verdadero show explotó afuera. El mundo Gran Hermano se recalentó fuerte en las últimas horas con un cruce feroz entre dos ex participantes que no se guardaron nada: Furia y La Tora.
Todo comenzó cuando Furia lanzó durísimas acusaciones desde un reality español, donde cuestionó los supuestos “privilegios” que tendría La Tora dentro de la órbita de Telefe. Según la mediática, resulta llamativo que siempre la convoquen para eventos importantes —desde coberturas deportivas hasta alfombras rojas— y dejó entrever que eso no sería casual.
La polémica escaló aún más cuando la ex GH habló de presuntos “favores” con alguien muy poderoso del medio como explicación de su constante presencia laboral. Si bien evitó dar nombres, en redes sociales no tardaron en aparecer teorías, versiones y hasta supuestos chats que alimentaron el escándalo.
Como si fuera poco, reflotaron viejos rumores que en su momento vincularon a La Tora con Santiago del Moro. Aunque ambos lo negaron y aseguraron que su relación era estrictamente profesional, la sospecha volvió a instalarse con fuerza.
Pero La Tora no se quedó callada y respondió con un verdadero golpe de nocaut desde sus redes sociales: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca”, disparó sin filtro.
La frase, explosiva, fue interpretada como una indirecta directa a la vida sentimental de Furia, dejando entrever que alguien cercano a ella estaría intentando acercarse.
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El dato no es menor: hace apenas dos meses, Furia fue vinculada sentimentalmente con Nicolás Rodríguez, ex arquero de River y actual jugador de Excursionistas, a quien incluso fue a ver en varias oportunidades.
Así, el cruce quedó completamente abierto, con acusaciones de ambos lados y una tensión que promete seguir escalando… dentro y fuera de la cancha mediática.