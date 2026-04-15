Escándalo total: La Tora y Furia se cruzaron con acusaciones de cuernos y frases letales

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Pero La Tora no se quedó callada y respondió con un verdadero golpe de nocaut desde sus redes sociales: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca”, disparó sin filtro.

La frase, explosiva, fue interpretada como una indirecta directa a la vida sentimental de Furia, dejando entrever que alguien cercano a ella estaría intentando acercarse.

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El dato no es menor: hace apenas dos meses, Furia fue vinculada sentimentalmente con Nicolás Rodríguez, ex arquero de River y actual jugador de Excursionistas, a quien incluso fue a ver en varias oportunidades.

Así, el cruce quedó completamente abierto, con acusaciones de ambos lados y una tensión que promete seguir escalando… dentro y fuera de la cancha mediática.