Guerra mortal: Juan Reverdito se hartó y ventiló polémicos audios de Alfa

Alfa lanzó fuertes dichos sobre Maxi tras su intento de suicidio. "Yo no tengo la obligación de sentir dolor porque un pibe, este u otro, se tomó dos pastillas para entrar al 'Bailando' o porque lo dejó la novia... Una persona que tiene un intento de suicidio y que está al borde de la muerte, no está pidiendo a las 12 horas para entrar al Bailando porque esa es la solución de su vida", fueron las declaraciones del hombre de Tigre.

Embed

Juan saltó en defensa del ex de Juliana y realizó una tremenda acusación contra Alfa. "Me manda mensajes, audios... Me cansaste, no solamente me escribís a mi número, que jamás se lo di... Sino que también me manda mensajes y me bloquea", reveló.

"Yo por el tema de Maxi, dije 'el pibe la está pasando mal'. No es por quedar bien ni nada. Te das cuenta de la clase de persona que es Alfa. Yo los mensajes ni se los contesto. Me da lástima en serio y no puedo creer que le sigan dando pantalla a este tipo", agregó el taxista.

Acto seguido, Juan compartió uno de los audios que le envió Alfa: "Che, tachero, dejá de hablar de mí. Te lo pido por favor. Seguí con el tacho, con tu programa que te va lindo y dejate de romper los huevos, bol...".

Finalmente, el ex Gran Hermano advirtió que no tendría problemas en tener un cara a cara con el hombre de Tigre. "Él me bloqueó. Me manda mensajes y me bloquea. Quiero saber si tiene tantos hue... para decirme las cosas en la cara. Me pudrió, basta. Aparte dice 'tachero'. ¿Cuál es el problema que tiene con los tacheros? Está discriminando a los taxistas. Es lamentable", cerró.

Cuándo comienza Gran Hermano 2023: las dos fechas tentativas y el inicio del casting

Hace unas semanas, al aire en Fuera de joda, el streaming de los ex participantes de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció que el popular reality regresará en el último mes del año a la televisión.

“No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”, manifestó en ese entonces el conductor, en diálogo con Nacho, La Tora, Julieta y Daniela.

Pese a que en su momento Santiago se mostró esquivo a decir una fecha exacta de debut, según La Pavada de Crónica, en Telefe estarían por decidirse entre dos fechas tentativas: el 11 o el 18 de diciembre.

En lo que respecta al casting, los productores comenzaron a realizar las primeras entrevistas presenciales. A partir de lo que ocurrió con Maxi Guidici, que tuvo un intento de suicidio, este año pondrá especial énfasis en brindar mayor contención psicológica a los aspirantes a ingresar a la casa más famosa del país.