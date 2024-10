Guido Kaczka contó cómo vio a Pampita tras la separación de Roberto García Moritán

Acto seguido, el cronista Alejandro Castelo le preguntó si le dijo algo detrás de cámara. "Cruzamos mínimamente unas palabras. Le agradecí que vino. Siempre hablamos muy bien del laburo, y me dijo dijo 'sí, la estoy pasando'", le respondió.

Y agregó: "Le dije lo que corresponde a mi función, no fue una cuestión tan personal, aunque nos tenemos cariño".

Luego, Kaczka explicó sobre las relaciones entre compañeros de trabajo en el rubro televisión: "Se genera un cariño que es distinto de las amistades o de los vínculos por fuera del trabajo, pero a veces aunque sean momentáneos, transitorios, son muy intensos".

Además, señaló sobre la ética de trabajo de la empresaria: "Laburando es lo que se dice de ella, es real, es muy buena. Se concentra en lo que hace, trata de salir de la mejor manera posible".

Embed

Carmen Barbieri ventiló un tremendo dato del pasado de Pampita: "Infiel"

La escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue dando que hablar tras la filtración de las conversaciones vía WhatsApp que mantenía la modelo con su marido antes de separarse el viernes 20 de septiembre, según confirmó ella misma.

Lo cierto es que mientras se analizaban estas conversaciones de la modelo con el funcionario del GCBA, Carmen Barbieri lanzó un picante dato sobre el pasado amoroso de Pampita.

La conductora recordó cuando se dio la escandalosa separación de Pampita con su primer marido, Martín Barrantes, matrimonio que duró apenas un año, luego del casamiento en 2002 y el posterior divorcio en 2004.

Embed

"El varón que es infiel lo hace más por deporte y la mujer cuando lo hace es porque se siente descuidada y le gusta la persona", observó Estefi Berardi en el programa Mañanísima, El Trece.

A lo que Carmen Barbieri lanzó: "Pampita fue infiel en su primer matrimonio, dicho por ella. Yo me acuerdo de eso, díganme si estoy equivocada".

"¿Con Martín Barrantes? No me acuerdo de eso", consultó la panelista. Y la conductora afirmó: "Yo me acuerdo de eso". "Ella no se quería casar con él", comentó Berardi. Y Carmen opinó: "Entonces, no estaría tan enamorada".

"A Pampita se la ve una mujer muy honesta, muy leal, pero le hacés una y te expone todo", sostuvo Berardi. Y la conductora concluyó: "Me parece bárbaro, sino sería una tarada, una tonta. Es una mujer que cree en el hombre, en la familia y apuesta al amor. Y va a seguir apostando al amor".